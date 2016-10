Der SC Westfalia Herne hat eine beeindruckende Reaktion auf seine Mini-Krise in der Liga gezeigt.

Am späten Dienstagnachmittag besiegte der Sechstligist aus der Westfalenliga den FC Schalke 04 II mit 4:1. Dejan Petrovic (14.), Marco Onucka (37.), Milko Trisic (63.) und Sebastian Mützel (73.) trafen gegen den Viertliga-Vertreter. Marius Schley (59.) traf für den Schalker Nachwuchs.

SCW-Coach Christian Knappmann, der nach dem letzten enttäuschenden 2:2-Remis gegen Concordia Wiemelhausen seine Mannschaft bei der Ehre packte und klare Worte fand, war diesmal mit der Leistung mehr als einverstanden: "So stelle ich mir das vor. Was wir hier gegen einen Regionalligisten performt haben, ist einfach überragend gewesen. Wenn wir so spielen, kann uns in der Liga keiner aufhalten."

Am Montag hatte der Ex-Profi seine Schützlinge zu einer Besprechung gebeten. Hier haben sich Trainer und Spieler ausgesprochen. "Es ging ehrlich und konstruktiv zu - ohne jegliche Emotionen. Ich habe lange mit der Mannschaft gesprochen und ihr zu verstehen gegeben, was ich von den Jungs erwarte. Das lief alles auf einer Vernunft-Schiene ab. Ich will hier niemanden zu etwas zwingen, sondern jeden Einzelnen für ein großes Ziel begeistern. Wie ich gegen Schalke jetzt gesehen habe, haben mich die Jungs verstanden. Das freut mich unheimlich. Wir sind eine echte Einheit, die durch dick und dünn geht. Wenn wir alle gemeinsam diesen Weg bestreiten, dann wird der SC Westfalia Herne auch am Ende in der Westfalenliga oben stehen. Daran habe ich keine Zweifel", betont "Knappi".

Trotzdem fügt er auch hinzu: "Es wird immer wieder Unentschieden oder knappe Niederlagen geben. Doch die Frage ist immer: wie so etwas Zustande kommt? Wenn die Jungs ihr Herz auf dem Rasen lassen, dann kann man auch mal verlieren. Aber nicht so wie in den letzten Spielen."