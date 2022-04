Jetzt für die NRZ Mini-WM 2022 anmelden!

DAS E-Jugend-Turnier am Niederrhein ist wieder da – Kids-Weltmeister gesucht!

Liebe Fußballfreunde*innen vom Niederrhein,

wir legen wieder los! Endlich wieder Fußball. Was haben wir auf diesen Satz und diese Nachricht gewartet. Nachdem die NRZ Mini-EM 2020 ausfallen musste, sind wir jetzt wieder da. Mit heißem Herzen und unbändiger Vorfreude dürfen wir euch heute die NRZ Mini-WM 2022 ankündigen. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann unser Fußballfest, dieses ganz besondere Turnier für E-Jugendliche am 18.06.2022 wieder stattfinden.

Wer wird NRZ Mini-Weltmeister 2022? Oder besser: Wer hat Lust, NRZ Mini-Weltmeister 2022 vom Niederrhein zu werden? Wir haben große Lust. Ihr auch? Dann meldet euer Team schnell an. Die begehrten Startplätze sind erfahrungsgemäß stets schnell vergriffen. Denn es hat sich längst herumgesprochen: Die Kinder, Eltern, Trainer, Betreuer und Zuschauer erwartet auf der Sportanlage des GSV Moers ein unvergesslicher Tag.

Bei der NRZ Mini-WM 2022 treten 32 Vereinsmannschaften aus dem Jahrgang 2011 und aus dem Jungjahrgang 2012 aus unserer Region gegeneinander an, um den „Weltmeister“ zu küren. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr zwar erst im Dezember in Katar statt. Wir aber bleiben selbstverständlich bei unserem traditionellen und beliebten Termin im Sommer. Ein halbes Jahr vor der Erwachsenen-WM spielen wir Orakel für den Ausgang der WM 2022. Kann vielleicht sogar Deutschland bei der NRZ Mini-WM den Titel gewinnen? Es wäre eine zusätzliche Motivation für Hans Flick und seine Jungs.

In jedem Fall wird der Weltmeister vom Niederrhein kommen. Denn jedem Team wird vorher ein Teilnehmerland der Fußball-Weltmeisterschaft zugelost. Das ist für die Kinder schon im Vorfeld ein besonderer Moment. Sind wir Manuel Neuer, Leon Goretzka und Leroy Sané? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappè?

Dann ist Kreativität gefragt. Bereits bei der großen Einlaufzeremonie sorgen wir für ganz besondere Momente für die Kinder. Denn jede Mannschaft wird zur Nationalhymne „ihres“ Landes einlaufen. Dabei haben die Vereine die Möglichkeit, das Land (oder wahlweise ihren eigenen Verein) im Rahmen eines Kreativwettbewerbs zu präsentieren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Und zu gewinnen, gibt es auch etwas. Denn eine Jury bewertet die Auftritte und prämiert die ausgefallensten und schönsten Beiträge. „Und die gibt es bei jedem Turnier reichlich. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was die Kinder mit ihren Mannschaften auf die Beine stellen. Das wird wieder ein Riesenspaß für alle Beteiligten“, sagt Christof Willer Marken- und Projektmanager der NRZ. „Bewegung und Mannschaftssport ist durch nichts ersetzbar. Nach der pandemiebedingten Auszeit sind wir froh und stolz, dass wir endlich wieder etwas für den Fußball-Nachwuchs aus unserer Region tun können. Vor allem die Kids haben in den letzten zwei Jahren so viele Entbehrungen auf sich nehmen müssen, dass wir das Turnier kaum erwarten können.“

NRZ Mini-WM wird 2022 bereits zum 3. Mal nach 2014 und 2018 ausgetragen. Freut euch auf packende Zweikämpfe, leidenschaftlichen Sport und große Emotionen. Gespielt wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Jede Mannschaft besteht aus sechs Feldspielern*innen und einem Torwart*in. Es dürfen maximal 14 Spieler*innen eingesetzt werden. Es winken tolle Preise von Derbystar!

Keine der teilnehmenden Mannschaften geht leer aus: Jedes Team bekommt auf jeden Fall einen hochwertigen Derbystar-Ball und alle Teilnehmer*innen erhalten eine Erinnerungsmedaille.