Gewinnen Sie den beliebten Sammelband zur Winter-WM!

Fußball WM 2022: Alle Spiele, alle Tore, alle Spieler, alle Fakten und die schönsten Fotos der WM.

Es ist das Fußballereignis des Jahres und in diesem Jahr besonders außergewöhnlich. Die Fußball WM 2022 in Katar findet aufgrund der klimatischen Verhältnisse des Gastgeberlandes erstmalig in der Adventszeit statt und ist das umstrittenste Turnier in der Geschichte. Bereits wenige Tage nach dem Endspiel erscheint der umfassende WM-Rückblick aus der beliebten SPORT BILD Reihe – ein Muss für jeden Fußball-Fan!

Mit diesem Buch können Sie die großen und kleinen Momente vom Eröffnungsspiel bis zum Finale noch einmal Revue passieren lassen. SPORT BILD ist wieder ganz nah dran an den 32 Mannschaften und 64 Spielen, den Sportlern und Toren, den Geschichten vor und hinter den Kulissen. Großformatige Bilder versetzen Sie in Stadionatmosphäre und zeigen unvergessliche Emotionen und Augenblicke. Lesen Sie alle Eckdaten und spannende Berichte zu den einzelnen Spielen noch einmal nach und freuen Sie sich auf ein faszinierendes Nachschlagewerk mit ausführlichen Statistiken zum gesamten Turnier.

