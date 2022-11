Stadion-Sound für Zuhause mit der Denon Home Sound Bar 550

Gewinne eine Denon Home Sound Bar 550 mit großartigem 3D-Sourround-Sound.

Mit der Denon Home Sound Bar 550 genießen Fußball-Fans mitreißende Spiele im eigenen Wohnzimmer. Die leistungsstarke, kompakte Soundbar fügt sich dank ihres eleganten, schlichten Äußeren perfekt in jedes Interieur ein. Sie verleiht spannenden Matches mit ihren sechs Treibern großartigen 3D-Surround-Sound in den Formaten Dolby Atmos und DTS:X. Für ein echtes 5.1-Surround-Set-up lässt sich die Denon Home Sound Bar 550 mit dem kabellosen Denon Home Subwoofer und beispielsweise zwei Denon Home 150 Speakern verbinden.

Verpassen Sie kein Tor: Dank HEOS Built-in kann die Soundbar mit den anderen Lautsprechern der Denon Home Familie, dem Denon Home 150, 250 oder 350 gekoppelt und damit in ein Multiroom-System eingebunden werden. So können Sie den Kommentaren jederzeit folgen, auch wenn Sie sich etwas Kühles zu trinken in der Küche holen.

Schnellwahl über HEOS

Bei der Musikwahl sind nahezu keine Grenzen gesetzt: Über HEOS Built-in besteht die Möglichkeit, hochwertige Audiodateien von Ihren bevorzugten Streaming-Diensten wie Spotify, Amazon Music HD und TIDAL sowie von lokalen Musikbibliotheken über WLAN oder AirPlay 2 wiederzugeben.

Verschiedene Steuerungsoptionen machen die Bedienung der Denon Home Sound Bar 550 zum Kinderspiel. Über die mitgelieferte Fernbedienung und die HEOS App lassen sich verschiedene Schnellwahltasten festlegen. Auch Fans von Sprachassistenten kommen bei der Denon Home Sound Bar 550 voll auf ihre Kosten: Über die eingebauten Mikrofone kann Alexa direkt und beispielsweise ohne zusätzlichen Echo Dot verwendet werden.