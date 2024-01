Baller League: Auch Ex-Profis von Schalke, Dortmund und Bochum dabei

An diesem Montag startet die Baller League. In der neuen Kleinfeld-Liga sind einige bekannte Gesichter aus dem Ruhrgebiet und der Umgebung dabei.

Es sind große Worte und Namen, mit denen die Ex-Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski für ihre Kleinfeld-Liga "Baller League" werben: "Eine neue Ära", die "Rückkehr zum ehrlichen Fußball", "Budenzauber reloaded". "Es ist einfach eine schöne Ergänzung für alle, die den Bolzplatz-Fußball und die Hallenturniere von früher lieben, präsentiert in einem innovativen und neuen Format", sagt BVB-Profi Hummels zu dem Projekt.

Am heutigen Montag (22. Januar) stehen in Köln die ersten Spiele an. Und es werden einige prominente Gesichter mit dabei sein. Nicht nur an der Bande, wo heutige und frühere Fußballstars wie Kevin-Prince Boateng, Max Kruse, Christoph Kramer, Jule Brand und Selina Cerci oder Unterhaltungs-Persönlichkeiten wie Comedian Felix Lobrecht und Rapper Kontra K als Teammanager fungieren.

Auch auf dem Rasen mischen sich im Revierfußball bekannte Spieler ins überwiegend aus Halbprofis und Amateuren bestehende Teilnehmerfeld: etwa Richard Sukuta-Pasu, der für den VfL Bochum oder MSV Duisburg stürmte, der frühere Schalker Christian Clemens oder Moritz Leitner, der das BVB-Trikot trug.

Dazu kommen weitere Spieler, die im Ruhrgebiet und der Umgebung bereits Spuren hinterlassen haben und beim "Draft Day" in der vergangenen Woche von den Teamchefs in deren Kader berufen wurden. Dazu zählen unter anderem Lukas Raeder (Schalke U19, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg), Samed Yesil (früher Liverpool, dann unter anderem KFC Uerdingen, VfB Homberg) oder Guiliano Zimmerling (ETB Schwarz-Weiß Essen).

In der Baller League treten ab Montag zwölf Teams in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Gespielt wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld, innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren. Der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März beim „Final Four“ gekürt. Mit Babak Rafati ist auch ein Schiedsrichter mit Bundesliga-Vergangenheit dabei.

Alle Teams und Spieler im Überblick

Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann

Kaan Gökcesin, Yunus Kocak, Sascha Bigalke, Dominic Reinold, Elias Römers, Tyreece Herzhauser, Ilias Khatmaoui, Manuel Fischer, Gjorgji Antoski

Käftigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar

Marcel Jonetzko, Samed Yesil, Joshua Sumbunu, Tim Greven, Fares Hadj, Barbaros Inan, Daud Gergery, Nikzad Mahbobi, Kevin Müller

Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Selina Cerci

Lukas Raeder, Julian Pink, Julius Heimpel, Julien Vercauteren, Enis Djebbi, Leo Camara, Dennis Eck, Moritz Leitner, Kodjovi Koussou

Protatos mit Lars und Lucas von "Brotatos"

Abdeneni Oubelkhiri, Max Wilschrey, Pascal Wiewrodt, Leonardo Dos Santos, Michael Schüler, Jannik Pehlivan, Karim Tarfi, Mohamed Rabia, Tom Wüstenberg

Hollywood United mit Max Kruse und Knossi

Steven Kodra, Jannis Becker, Fabian Djemail, Nicolas Westerhoff, Leon Osehi, Moris Fikic, Zachary Bonsu, Lukas Rimbach, Jan-Philipp Schmitz

VfR Zimbos mit Gamebrother und Tisi Schubech (Simon Bechtold, Timo Schulz)

Christian Clemens, Philipp Simon, Babacar M'Bengue, Jannick Theißen, Marcel Heller, Patrick Papachristodoulou, Celal Aydogan, Sven Körner, Davit Arakelyan

Golden XI mit Christoph Kramer und Ana Maria Markovic

Mika Rudnick, Tobias Haitz, Dario Bezzera, German Kurbashyan, Eren Emirgan, Justin Neiß, Jovan Djermanovic, Silas Lennertz, Maik Odenthal

Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger, Niklas Levinsohn)

Guiliano Zimmerling, Meik Kühnel, Colin Beutel, Amir Ahmadi, Bilal El Morabiti, Mario Schragl, Marvin Boachie, Yazid Tambo, Ilias Toubo

Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe)

Richard Sukuta-Pasu, Bleron Berisha, Tim Klefisch, Sangar Aziz, Turgay Akbulut, Alwin Weber, Andreas Volk, Georg Shkri, Luki Matondo

Beton Berlin mit Felix Lobrecht und Kontra K

Fatih Hatipoglu, Najibollah Ahmadi, Berkan Firat, Finn Hinze, Marcel Reisgies, Dustin Zahnen, Godlove Nanjoh, Zohair Arbib, Terry Danso

Hardstuck Royale mit Trymacs

Malek Amdouni, Enis Küley, Felix Metzler, Yassin Boutziri, Tim Sulmer, Tim Buchheister, Jan Fauseweh, Yasa Eyrice, Temi Shehaj

Göngry Allstars mit MontaBlack und UnsympathischTV

Niklas Reichel, Okan Dönmez, Leandro Fünfsinn, Hayrullah Alici, Gilbert Diep, Felix Westphal, Marwin Ailiesei, Julian Engels, Furkan Sagman

(mit sid, dpa)