Halle: So lief der Finaltag der Hallenstadtmeisterschaften in Mülheim

Am 07. Januar findet die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim statt. Hier geht es zum Liveticker.

Tag 2:

Der Hallenstadtmeister aus Mülheim 2023 heißt 1. FC Mülheim-Styrum. Trotzdem ein tolles Turnier gespielt und den Pokal für den zweiten Platz abgeräumt hat Fatihspor Mülheim. Herzlichen Glückwunsch an beide Teams! Als bester Torschütze des Turniers (13 Tore) wurde Michael Siminenko vom 1. FC Mülheim ausgezeichnet. Das war es aus der Halle, schönen Abend noch!

Finale: Fatihspor Mülheim - 1. FC Mülheim-Styrum 3:4

15. Minute - Feierabend! Der 1. FC Mülheim-Styrum holt den Titel! Gleich folgt die Siegerehrung.

15. Minute - Der 1. FC Mülheim-Styrum nutzt die Überzahl aus und erzielt durch Michael Siminenko kurz vor Schluss das 4:3.

14. Minute - Zeitstrafe für Fatihspor Mülheim

14. Minute - Der 1. FC Mülheim weiß nochmal auszugleichen: 3:3 durch Blerim Hysenlekaj.

13. Minute - 3:2 für Fatihspor Mülheim. Dogan Celik war erfolgreich.

9. Minute - Privatduell der Torjäger: Mervan Aydin gleicht zum 2:2 aus. Spannender könnte es kaum sein.

7. Minute - Michael Siminenko trifft wie am Fließband und bringt den 1. FC Mülheim erneut in Führung. 2:1!

5. Minute - Ausgleich zum 1:1. Mervan Aydin trifft für Fatihspor Mülheim.

4. Minute - 1:0 Führungstreffer für den 1. FC Mülheim. Michael Siminenko erzielt sein 11. Turniertor.

1. Minute - Los gehts im Finale. Wer holt sich den Siegerpokal?

Spiel um Platz 3: Mülheimer SV 07 - DJK Blau-Weiß Mintard 4:3

Endergebnis: 4:3 im Fünfmeterschießen für den Mülheimer SV 07. Gratulation zum dritten Platz!

Die letzten beiden Partien der Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim stehen bevor. Der Mülheimer SV 07 und DJK Blau-Weiß Mintard werden im Fünfmeterschießen den Drittplatzierten ausmachen. Danach folgt das große Finale zwischen den Kreisligisten Fatihspor Mülheim und 1. FC Mülheim.

Halbfinale 2: 1. FC Mülheim-Styrum - DJK Blau-Weiß Mintard 3:1

15. Minute - Der Schiedsrichter pfeift ab. 1. FC Mülheim steht im Finale!

14. Minute - Der 1. FC Mülheim erhöht kurz vor Schluss auf 3:1 und schmeißt damit voraussichtlich Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard raus!

13. Minute - DJK Blau-Weiß Mintard in Unterzahl. Kostet die Strafe den Finaleinzug?

10. Minute - Der 1. FC Mülheim-Styrum geht mit 2:1 in Führung. Torschütze ist Blerim Hysenlekaj nach einem klugen Bandentrick.

8. Minute - Ein umkämpftes Halbfinale steht weiterhin bei 1:1. Bei einem Remis würde Fünfmeterschießen folgen.

Der Mülheimer Fußballverband bedankt sich bei 1872 Zuschauern am Finaltag. Eine tolle Zahl für dieses Turnier.

3. Minute - Neuer Spielstand: 1:1. Michael Siminenko gleicht für den 1. FC Mülheim-Styrum aus.

2. Minute - Den ersten Treffer des zweiten Halbfinalspiels erzielt Marvin Kura für DJK Blau-Weiß Mintard.

1. Minute - Wer zieht nach und darf im Finale um den Pokal spielen?

Halbfinale 1: Mülheimer SV 07 - Fatihspor Mülheim 1:5

15. Minute - Die Überraschung ist perfekt: Der erste Finalist heißt Fatihspor Mülheim!

15. Minute - Und noch einer: 5:1 für Fatihspor Mülheim durch Mervan Aydin.

14. Minute - Die Vorentscheidung! Suat Cakim trifft zum 4:1 für Fatihspor Mülheim.

11. Minute - Fatihspor erhöht auf 3:1. Tunahan Askar trifft und jubelt mit der lautstarken Fankurve.

9. Minute - Marvin Ellmann vom Mülheimer SV verkürzt auf 2:1.

8. Minute - Ein wunderschöner Angriff führt zum 2:0 für den Kreisligisten Fatihspor Mülheim. Dogan Celik darf jubeln.

3. Minute - Da ist die 1:0-Führung! Fatihspor Mülheim bleibt vor dem gegnerischen Tor cool und schiebt zum ersten Treffer ein.

1. Minute - Die Kugel im ersten Halbfinale rollt.

Nach einer halbstündigen Pause geht es gleich mit den Halbfinal-Partien weiter. Dort wird der Gruppenerste (A) Mülheimer SV 07 zunächst auf den Gruppenzweiten (B) Fatihspor Mülheim treffen. Im Anschluss messen sich der Gruppenerste (B) 1. FC Mülheim-Styrum und der Gruppenzweite DJK Blau-Weiß Mintard (A).

Mülheimer FC 97 - 1. FC Mülheim-Styrum 4:5

15. Minute - Das Spiel ist vorbei und der Titelverteidiger verabschiedet sich aus dem Turnier. Wir sehen in diesem Jahr somit einen neuen Sieger der Mülheimer Stadtmeisterschaft.

15. Minute - Wahnsinn: 13 Sekunden vor Spielschluss schlägt der 1. FC Mülheim-Styrum nochmal zu und führt wieder mit 5:4! Hatim Bentaleb war es.

14. Minute - Der Mülheimer FC gleicht zum 4:4 aus und steht mit dem Zwischenstand wieder im Halbfinale! Bryan Asagwara war erfolgreich.

13. Minute - Tor für den 1. FC Mülheim-Styrum zum 4:3! Torschütze: Blerim Hysenlekaj. Steht der Titelverteidiger vor dem Aus?

9. Minute - Hattrick für Michael Siminenko vom FC Mülheim-Styrum! 3:3! Damit schiebt sich der Torjäger auf Platz eins der Trefferliste.

8. Minute - Sandro Garcia trifft zum 3:2 für den Mülheimer FC 97.

8. Minute - 2:2-Ausgleich für den 1. FC Mülheim-Styrum. Wieder ist Michael Siminenko erfolgreich.

7. Minute - Yusuf Isik vom Mülheimer FC muss eine zweiminütige Strafe absitzen.

4. Minute - Spiel gedreht. Nun steht es 2:1 für den Mülheimer FC 97. Wieder trifft Asagwara.

3. Minute - Das lässt sich der MFC nicht bieten und gleicht prompt zum 1:1 aus. Torschütze: Bryan Asagwara.

2. Minute - Überraschende 1:0 Führung für den 1. FC Mülheim! Michael Siminenko trifft.

1. Minute - Das letzte Gruppenspiel startet. Dem Titelverteidiger reicht ein Unentschieden, der 1. FC Mülheim-Styrum muss zwingend gewinnen.

Das letzte Gruppenspiel steht an. Der vierte Halbfinalist wird gesucht. Danach geht es in die ganz heiße Phase.

SC Croatia Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard 3:4

15. Minute - SC Croatia Mülheim kommt mit dem dritten Treffer nochmal ran, aber scheidet am Ende aus. DJK Blau-Weiß Mintard steht im Halbfinale.

15. Minute - DJK Blau-Weiß Mintard macht alles klar und trifft zum 4:2. Torschütze Marius Binder erzielt das wohl schönste Tor des Tages und drückt die Kugel artistisch mit dem Außenrist über die Linie.

12. Minute - Croatia Mülheim verkürzt, Torschütze ist erneut Stipe Maretic.

11. Minute - Nur Zwei Minuten später folgt der nächste Treffer. 3:1 für Mintard durch Marvin Kura.

9. Minute - DJK Blau-Weiß Mintard dreht das Endspiel um den Halbfinal-Einzug und führt mit 2:1 durch Max Haubus.

5. Minute - Im Gegenzug fällt der Ausgleich. DJK Blau-Weiß Mintard stellt auf 1:1 durch Niklas Nett.

4. Minute - Tor für den SC Croatia Mülheim. 1:0 durch Stipe Maretic.

1. Minute - Die Situation ist geklärt, alle Beteiligten haben sich beruhigt. Jetzt wird's wieder sportlich: Wer folgt dem Mülheimer SV 07 ins Halbfinale?

Fatihspor Mülheim - VfB Speldorf 3:3

Nach Spielschluss kommt es zu unschönen Szenen auf der Tribüne. Durch den ausgelassenen Jubel von Fatihspor Mülheim kommt es zu Streitigkeiten, Schubsereien und Becherwürfen unter den Fans. Die Polizei deeskaliert die Lage. Das nächste Spiel wird sich um einige Minute verschieben.

15. Minute - Der Unparteiische pfeift die Begegnung ab. Fatihspor Mülheim zieht ins Halbfinale ein. Speldorf fährt nach Hause.

14. Minute - Zeitstrafe für Ismail Öztürk. Der VfB Speldorf muss die Partie in Unterzahl zu Ende bringen.

13. Minute - Ausgleich zum 3:3! Erneut trifft Dogan Celik für den Kreisligisten Fatihspor Mülheim.

11. Minute - Es wird wieder enger: Nur noch 3:2 für den VfB. Suat Cakim ist für Fatihspor Mülheim vor dem Kasten erfolgreich.

9. Minute - Speldorf trifft zum 3:1 durch Lukas Mühlenfeld.

7. Minute - Fatihspor kommt heran: Dogan Celik trifft zum 2:1-Anschluss.

5. Minute - Der VfB Speldorf erhöht! Das 2:0 erzielt Fabian Schürings.

3. Minute - Der VfB Speldorf hält dem Druck in den Anfangsminuten Stand und geht mit 1:0 in Führung. Torschütze: Ismail Öztürk.

1. Minute - Das erste Entscheidungsspiel der Gruppe B startet. Der VfB Speldorf muss für ein Weiterkommen gewinnen, Fatihspor reicht ein Unentschieden.

Mülheimer SV 07 - SV Rot-Weiß Mülheim 4:4

15. Minute - Ein schönes Hin & Her endet mit einem Remis. Der Mülheimer SV 07 steht im Halbfinale, der SV Rot-Weiß Mülheim verabschiedet sich aus dem Turnier.

14. Minute - Wahnsinn, Rot-Weiß Mülheim trifft, 4:4!

14. Minute - Mülheimer SV 07 geht wieder in Führung! Aiyoub Andich schnürt den Hattrick - 4:3.

13. Minute - Wieder der Ausgleich: 3:3 für den Mülheimer SV 07 durch Robin Götze.

8. Minute - Der nächste Führungswechsel. Jamal Braida bestätigt seine Topform in der Finalrunde und erzielt das 3:2 für den SV Rot-Weiß Mülheim.

6. Minute - Der erneute Ausgleich. 2:2 für den SV Rot-Weiß Mülheim durch Steven Tonski.

5. Minute - Aiyoub Andich erzielt seinen zweiten Treffer der Partie und bringt den Mülheimer SV 07 mit 2:1 in Führung.

4. Minute - Der direkte Ausgleich. 1:1 für den Mülheimer SV 07. durch Aiyoub Andich.

3. Minute - SV Rot-Weiß Mülheim geht früh in Führung: 1:0 durch Jamal Braida

1. Minute - Die Kugel rollt.

Mülheimer FC 97 - Fatihspor Mülheim 3:1

15. Minute - Abpfiff. Wer aus der Gruppe ins Halbfinale einziehen wird, wird bis zu den letzten Partien völlig offen sein.

13. Minute - Aktuell ist die Partie aufgrund einer Behandlung eines Spielers von Fatihspor Mülheim unterbrochen. Beim aktuellen Spielstand hätten alle Teams der Finalrunde Gruppe B jeweils drei Punkte auf dem Konto. Am letzten "Spieltag" wird es also richtig spannend.

13. Minute - Zwei-Tore-Abstand wiederhergestellt: 3:1 für den Mülheimer FC 97 durch Yusuf Isik.

12. Minute - Anschlusstreffer für Fatihspor Mülheim, nur noch 2:1. Meran Aydin trifft und übernimmt die Führung der Torjägerliste.

11. Minute - Die Titelverteidiger erhöht: 2:0 durch Sandro Garcia Melian.

9. Minute - Fatihspor scheitert zweimal nur knapp am exzellent reagierenden Torwart des Mülheimer FC. Der Schlussmann hält die Führung für sein Team.

7. Minute - Lange hat es gedauert, jetzt ist der erste Treffer gefallen: Der Favorit, Mülheimer FC 97, geht mit 1:0 in Führung.

5. Minute - Zäher Beginn der Partie. Viele Zweikämpfe und überhastete Abschlüsse. Wenig Spielkontrolle.

1. Minute - Der Titelverteidiger steht unter Druck. Werden die ersten Zähler im zweiten Gruppenspiel eingefahren?

SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 0:3

15. Minute - Der Schiedsrichter pfeift ab.

12. Minute - Ein weiteres Tor für den Mülheimer SV 07: Aiyoub Andich schnürt den Doppelpack - 0:3.

11. Minute - Croatia kann keinen Angriff wirklich ausspielen und liegt verdient zurück. Der Mülheimer SV 07 tritt dominant auf.

9. Minute - 2:0 für den MSV 07 durch Egzon Krasniqi. Aktuell sieht alles nach dem Halbfinal-Einzug aus.

5. Minute - Kurioser Treffer: Der Mülheimer SV 07 geht mit 1:0 in Führung. Aiyoub Andich staubt ab.

1. Minute - Zwei Sieger duellieren sich. Welche Mannschaft verschafft sich eine vielversprechende Ausgangslage?

VfB Speldorf - 1. FC Mülheim-Styrum 3:4

15. Minute - Ein tolles Spiel geht zu Ende. Der lautstarke Anhang des 1. FC Mülheim-Styrum darf jubeln. Endstand: 3:4

15. Minute - Spiel gedreht! Kaan Aksu lässt die Halle mit dem 4:3 beben.

14. Minute - Die letztern zwei Spielminuten laufen. Was erzielt hier den Lucky-Punch?

12. Minute - Ausgleich zum 3:3 durch Miran Zuberovski! Der 1. FC Mülheim-Styrum ist wieder da.

11. Minute - Der 1. FC Mülheim kommt wieder ran, Kapitän David Bröhl trifft zum 3:2.

10. Minute - Fabian Schürings legt noch einen drauf: 3:1 für den VfB Speldorf

9. Minute - Der VfB Speldorf dreht das Spiel, wieder ist es Kevin Mouhamed. Spielstand: 2:1

7. Minute - Der direkte Ausgleich von Speldorf! 1:1 durch Kevin Mouhamed

6. Minute - Lange war hier keine nennenswerte Aktion zu sehen, jetzt ist der erste Treffer gefallen: Hatim Bentaleb erzielt das 1:0 für den 1. FC Mülheim-Styrum mit einem wuchtigen Schuss.

1. Minute - Der Ball rollt.

SV Rot-Weiß Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard 1:2

15. Minute - Rot-Weiß Mülheim war nah dran am Remis, aber Blau-Weiß Mintard fährt in ihrem zweiten Spiel die ersten Punkte ein.

14. Minute - Rot-Weiß Mülheim verkürzt. 1:2 durch Jamal Braida. Geht hier noch was?

13. Minute - Der DJK Blau-Weiß Mintard scheint die Auftaktniederlage vergessen zu machen und erzielt das 2:0.

9. Minute - Der SV Rot-Weiß Mülheim ist wieder komplett und spielt einen sehenswerten Angriff, der jedoch nicht zum Tor führt, aber die Zuschauer auf der Tribüne begeistert.

7. Minute - Zeitstrafe für Rot-Weiß Mülheim: Jamal Braida muss pausieren.

7. Minute - 1:0-Führung für DJK Blau-Weiß Mintard durch Marvin Kura.

1. Minute - Beide Teams stehen nach der Auftaktniederlage bereits unter Zugzwang.

1. FC Mülheim-Styrum - Fatihspor Mülheim 2:5

15. Minute - Beinahe mit dem Schlusspfiff das 5:2 für Fatihspor Mülheim durch Dogan Celik.

14. Minute - Fatihspor nutzt die Überzahl aus und trifft zum 4:2. Torschütze: Tunahan Askar

13. Minute - Das könnte die Aufholjagd stoppen: Der 1. FC Mülheim sieht den gelben Karton.

13. Minute - Es wird nochmal spannend: Anschlusstreffer, 2:3 für den 1. FC Mülheim-Styrum durch Michael Siminenko

12. Minute - Der 1. FC Mülheim verkürzt und trifft zum 1:3.

11. Minute - Fatihspor Mülheim erhöht auf 3:0: Eray-Jasin Kara

10. Minute - 2:0 für Fatihspor Mülheim: Mervan Aydin

9. Minute - Der 1. FC Mülheim-Styrum muss zwei Minuten in Unterzahl spielen. Gelbe Karte für Alpha Bakar Jalloh

8. Minute - Der Spieler steht wieder, weiter gehts mit der Begegnung.

7. Minute - Die Partie ist unterbrochen. Mervan Aydin wird behandelt.

4. Minute - 1:0 für Fatihspor Mülheim: Mervan Aydin

1. Minute - Die letzten beiden Teams des heutigen Tages werden sich erstmals auf dem Feld beweisen. Anpfiff!

DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer SV 07 1:5

15. Minute - Auch der zweite Mülheimer Landesligist verliert sein Auftaktspiel.

14. Minute - Zunächst war es ausgeglichen, jetzt wird's eine Klatsche: 5:1 für den Mülheimer SV 07 durch Robin Götze

13. Minute - Der Mülheimer SV 07 baut die Führung weiter aus: 4:1 durch Abdoulaye Sall

12. Minute - 3:1 für den Mülheimer SV 07: Nico Rymarczyk

11. Minute - 2:1 für den Mülheimer SV 07: Marvin Ellmann

10. Minute - Paul Hollstein gleicht aus: 1:1 für den DJK Blau-Weiß Mintard

7. Minute - Zuerst schießt er den Führungstreffer, jetzt darf er sich ausruhen: Zeitstrafe für Robin Götze vom Mülheimer SV 07

1. Minute - 1:0 für den Mülheimer SV: Robin Götze

1. Minute - Los gehts mit dem nächsten Spiel.

VfB Speldorf - Mülheimer FC 97 3:2

15. Minute - Spannend bis zur allerletzten Sekunde. Endstand: 3:2 für den VfB Speldorf gegen den Mülheimer FC 97.

14. Minute - 3:2, Speldorf geht erneut in Führung. Torschütze: Ismail Öztürk

13. Minute - Der Titelverteidiger sieht gelb und ist in Unterzahl.

13. Minute - 2:2 für den Mülheimer FC 97: Sandro Garcia

12. Minute - 2:1 für den VfB Speldorf: Janis Timm

9. Minute - Gelbe Karte und Zeitstrafe für Lukas Mühlenfeld vom VfB Speldorf.

7. Minute - 1:1 für den VfB Speldorf: Marvin Hohensee schießt sein Team zum Ausgleich.

4. Minute - 1:0 für den Mülheimer FC 97: Argjent Emrula

1. Minute - Das zweite Spiel des Tages läuft. Der Titelverteidiger ist auf dem Feld.

SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim 0:2

15. Minute - Der Schiedsrichter pfeift die erste Begegnung ab. Der SC Croatia Mülheim startet mit einem 2:0-Sieg.

14. Minute - Rot-Weiss Mülheim drückt nochmal auf den Anschlusstreffer, trifft aber nur die Querlatte.

13. Minute - Jetzt ist es soweit: 2:0 für den SC Croatia Mülheim durch Stipe Maretic.

11. Minute - Beinahe das 2:0 für Croatia. Nur der Pfosten rettet Rot-Weiss vor dem Gegentreffer.

8. Minute - Die Teams schenken sich nichts. Gleich die erste Partie ist hart umkämpft und sehr ausgeglichen.

4. Minute - 1:0 für den SC Croatia Mülheim: Valentin Markic

1. Minute - Anpfiff der ersten Partie! Der Finaltag ist eröffnet.

14:00 Uhr: Der Anpfiff der ersten Partie SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim verzögert sich um wenige Minuten. Zunächst werden Begrüßungsworte an die anwesenden Fans gerichtet.

13:50 Uhr: Die Spielzeit erhöht sich in der Endrunde auf 15 Minuten. Verteidigt der Mülheimer FC erneut seinen Titel? Das Halbfinale wird in zwei Gruppen ausgespielt. Die Gruppenersten treffen auf die Gruppenzweiten.

13:45 Uhr: Der VfB Speldorf, 1. FC Mülheim-Styrum, Mülheimer FC 97, Fatihspor Mülheim, SV Rot-Weiss Mülheim, DJK Blau-Weiß Mintard, SC Croatia Mülheim und der Mülheimer SV 07 sind noch im Wettbewerb und kämpfen um den Titel. Der Ball rollt um 14 Uhr.

13:40 Uhr: Herzlich wilkommen aus der Westenergie Sporthalle in Mülheim. Der große Finaltag der Mülheimer Hallenstadtmeisterschaften steht an.

Tag 1:

20:42 Uhr - Das war es aus der Halle in Mülheim. RW Mülheim zieht als Gruppensieger in die Endrunde ein. Auch der Mülheimer FC 97 als Zweiter und der Mülheimer SV 07 als Gruppendritter sind am 7. Januar dabei. Für den TSV Heimaterde (Platz vier) und den SV Heißen (Platz fünf) ist nach der Vorrunde Endstation.

Mülheimer SV 07 - RW Mülheim 1:4

12. Minute - Das ist die Entscheidung - 4:1 für RW Mülheim.

9. Minute - Doch die direkte Antwort für RW Mülheim zum 3:1.

9. Minute - Der MSV 07 verkürzt nochmal auf 1:2

7. Minute - Jamal Breida bringt RW Mülheim mit 2:0 in Führung

6. Minute - Arif Ot bringt RW Mülheim aus der Distanz in Führung

1. Minute - Die letzte Partie des Abends. Und die Voraussetzungen sind klar: Der Sieger dieser Partie ist gleichzeitig auch Gruppensieger, der Verlierer belegt Platz drei. Bei einem Unentschieden ist der Mülheimer FC 97 Gruppensieger, der MSV 07 wird zweiter und RW Mülheim zieht als dritter in die Endrunde.

SV Heißen - TSV Heimaterde 0:3

12. Minute - Der SV Heißen verabschiedet sich mit einem 3:0-Sieg gegen den Konkurrenten aus der Kreisliga A aus dem Turnier.

6. Minute - 3:0 für den TSV Heimaterde durch Dennis Schmidt

5. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für Mehdi Didar

4. Minute - 2:0 für den TSV Heimaterde durch Max Russer

3. Minute - 1:0 für den TSV Heimaterde

1. Minute - Dass wir beide Teams nicht mehr am 8. Januar in der Endrunde sehen, das steht bereits fest. Jetzt bekommen die Teams immerhin die Chance, sich mit einem Sieg zu verabschieden.

RW Mülheim - Mülheimer FC 97 0:2

10. Minute - Brian Asagwara sah im Anschluss an das Foul die Gelbe Karte. Somit spielt der MFC die nächsten zwei Minuten in Unterzahl.

10. Minute - Nach 5 Minuten wird der Spieler mit verbundenem Knöchel vom Platz getrage - an dieser Stelle gute Besserung.

10. Minute - Das Spiel muss leider länger unterbrochen werden, da sich Emre Parlakoglu von RW Mülheim nach einem Foul verletzt hat. Sanitäter kommen bereits mit einer Trage auf das Feld. Das sieht alles andere als gut aus.

7. Minute - Ahmet Aldemir erhöht auf 2:0 für den MFC 97

2. Minute - 1:0 für den MFC 97: Yusuf Isik

1. Minute - Beide Teams stehen quasi bereits sicher in der Endrunde. Es geht aber noch um den Gruppensieg.

1.075 Zuschauer haben den Weg in die Westenergie Sporthalle in Mülheim gefunden.

TSV Heimaterde - Mülheimer SV 07 0:3

11. Minute - Die Entscheidung für den MSV 07 zum 3:0: Lennard Kaiser

10. Minute - Nico Rymarczyk erhöht auf 2:0.

7. Minute - Und da ist das 1:0 für den MSV 07.

6. Minute - Beide Teams schenken sich nichts. Nach der Hälfte der Spielzeit steht es 0:0.

Mülheimer FC 97 - SV Heißen 5:2

11. Minute - Tor für den SV Heißen zum 2:5: Jack Alian

10. Minute - Der MFC 97 erhöht auf 5:1: Bryan Asagwara

8. Minute - Der SV Heißen kommt zum Anschluss: Janick Lehnert

8. Minute - 4:0 für den MFC 07: Anil Yildirim

7. Minute - 3:0 für den MFC 07: Ahmet Isik

5. Minute - 2:0 für den MFC 97: Sahin Karabudak

3. Minute - 1:0 für den MFC 97: Bryan Asagwara

RW Mülheim - TSV Heimaterde 5:1

12. Minute - Das 5:1 für RW Mülheim: Arif Ot

11. Minute - Das 4:1 für RW Mülheim: Julian Kopka

6. Minute - Das 3:1 für RW Mülheim: Arif Ot

4. Minute - Der Doppelschlag von Oktay Cinar - RW Mülheim führt mit 2:1.

4. Minute - Der Ausgleich zum 1:1 durch Oktay Cinar

3. Minute - Zwei Minuten Zeitstrafe für Yanis Schreiber vom TSV Heimaterde

1. Minute - Doch der TSV Heimaterde geht in Führung: Manuel Fischer

1. Minute RW Mülheim kann die Tabellenführung mit einem Sieg übernehmen.

Müheimer SV 07 - SV Heißen 3:3

11. Minute - Der 3:3-Ausgleich für den MSV: Lennard Kaiser

8. Minute - Der SV Heißen dreht das Spiel. Erneut ist es Lukas Greef

8. Minute - Die direkte Antwort des SV Heißen: Lukas Greef

7. Minute - Der Favorit geht mit 2:1 in Führung: Robin Götze

5. Minute - Der Mülheimer SV 07 gleicht zum 1:1 aus: Pascal Roenz

4. Minute - 1:0 für den SV Heißen: Enes Tezsoy

1. Minute Weiter geht es mit dem Gewinner der ersten und dem Verlierer der zweiten Partie.

TSV Heimaterde - Mülheimer FC 97 1:4

11. Minute - 4:1 für den MFC 97: Yusuf Isik

7. Minute - Heimaterde verkürzt auf 1:3. Torschütze: Dennis Schmidt

7. Minute - Das 3:0 für den Mülheimer FC 97: Yusuf Isik

6. Minute - Das 2:0 für den Mülheimer FC 97: Serdy Nguala

5. Minute - Das 1:0 für den Mülheimer FC 97: Ahmet Aldemir

1. Minute - Nach der Niederlage im ersten Spiel steht der MFC 97 bereits ein wenig unter Zugzwang

RW Mülheim - SV Heißen 5:1

12. Minute - 5:1 für RW Mülheim: Jamal Braida

10. Minute - 4:1 für RW Mülheim: Julian Kopka

6. Minute - Der 3:1-Anschluss für den SV Heißen: Janick Lehnert

4. Minute - 3:0 für RW Mülheim: Jamal Braida

2. Minute - 2:0 für RW Mülheim: Emre Parlakoglu

1. Minute - 1:0 für RW Mülheim: Jenusan Uthayakumar

1. Minute - Das zweite Gruppenspiel läuft.

Mülheimer FC 97 - Mülheimer SV 07 2:4

12. Minute - Die Entscheidung für den MSV 07 zum 2:4 durch Elias Schnell!

12. Minute - Und der Treffer zum 2:3: Abdoulaye Sall

11. Minute - Nach einem Foul gibt es Gelb und eine zwei Minuten Zeitstrafe für MFCs Celal Karabudak. Anil Yildirim beschwert sich und muss ebenfalls für zwei Minuten runter. Die letzten 1:40 Minuten wird also Vier gegen Zwei gespielt.

8. Minute - Das 2:2 für den Mülheimer SV 07: Robin Götze

7. Minute - Das 2:1 für den Mülheimer FC 97: Yusuf Isik

3. Minute - Das Tor zum 1:1 für den Mülheimer FC 97: Cem Sabanci

2. Minute - 0:1 für den Mülheimer SV: Abdoulaye Sall

1. Minute - Die erste Begegnung des Abends läuft!

18:02 Uhr - Wenn die organisatorischen Fragen dann in wenigen Minuten hoffentlich geklärt sind, eröffnet mit dem Mülheimer FC 97 der zweifache Titelverteidiger das die 48. Auflage des Turniers. Für den Landesligisten geht es gegen Bezirksligist Mülheimer SV 07. Gespielt wird ein Mal zwölf Minuten.

17:58 Uhr - Am heutigen Tag wird die Gruppe 1 ausgespielt. Folgende Mannschaften kämpfen um einen der drei Plätze in der Endrunde:

Mülheimer FC 97

Mülheimer SV

RW Mülheim

SV Heißen

TSV Heimaterde

Am morgigen Freitag stehen dann die Gruppen 2 und 3 auf dem Programm. Die Endrunde findet am 7. Januar ab 14 Uhr statt.

17:55 Uhr - Auch die Zuschauer haben den Budenzauber offensichtlich vermisst. Der für 18 Uhr angedachte Turnierstart wurde aufgrund des großen Andrangs bereits auf 18:10 Uhr verschoben.

17:50 Uhr - Herzlich Willkommen aus der Westenergie Sporthalle in Mülheim. Nach zwei Jahren Unterbrechung stehen endlich wieder die Hallen-Stadtmeisterschaften in Mülheim an.