DFB-Pokal der Junioren: Schalke im Halbfinale gegen den Rekordsieger

Die Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Schalke 04 trifft als einziger im Wettbewerb verbliebener Revierklub auf den Rekordsieger.

Die U19 des FC Schalke 04 bereitet sich aktuell auf den Pflichtspielstart im neuen Jahr vor. Nicht mehr lange, dann beginnt die Zeit der Entscheidungen: Die Königsblauen wollen bei der Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden und haben auch im DFB-Pokal der Junioren noch etwas vor.

Als einziges Team aus der West-Staffel der U19-Bundesliga stehen die Königsblauen im Halbfinale. Seit diesem Dienstag ist klar, gegen wen die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert antreten muss: Sie empfängt den SC Freiburg und damit den Rekordsieger. Die Partie soll am 16. oder 17. März stattfinden und ist noch nicht zeitgenau terminiert.

In der Vorsaison hatten die Schalker das Endspiel erreicht. Dort scheiterten sie knapp am 1. FC Köln (3:4 nach Verlängerung). Zweimal holte S04 den Titel in dem Wettbewerb, der seit 1987 ausgetragen wird. Freiburg triumphierte sechsmal - zuletzt 2018.

"Wir freuen uns, dass für uns ein Heimspiel ansteht und wollen wieder ins Finale, möglichst mit der Unterstützung vieler Schalke Fans. Unter den letzten Vier ist jede Mannschaft ein starker Gegner, auch das zweite Halbfinale ist ein spannendes Spiel", sagt Schalkes Trainer Elgert zur Auslosung und mit Blick auf das Parallelduell, in dem der deutsche Meister Mainz 05 die TSG Hoffenheim empfängt.

Und weiter: "Der SC Freiburg ist bekannt für hervorragende Ausbildung und Ausbildungsergebnisse. Die Mannschaft ist zwar in der vergangenen Saison aus der A-Junioren-Bundesliga abgestiegen, aber führt aktuell mit 36 Punkten aus zwölf Spielen ihre Liga an."

Mit Siegen über den VfB Lübeck, 1. FC Köln bei der Wiederauflage des Vorjahres-Finales und Hertha BSC zog Schalke ins Halbfinale ein. Der SC Freiburg bezwang den 1. FC Saarbrücken, Energie Cottbus sowie Bayer Leverkusen. Das Endspiel steigt am 24. Mai.