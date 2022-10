DFB-Pokal: Termin für Bochum - BVB fix, Revier-Knaller läuft im Free-TV

Fans von Borussia Dortmund und VfL Bochum aufgepasst: Das Achtelfinale im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Das Revierduell läuft im Free-TV.

Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es zur einem Duell, das die Herzen der Fans im Ruhrgebiet höher schlagen lässt: Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund zum Derby.

Seit diesem Mittwoch ist klar, wann die Partie ausgetragen wird: Nämlich am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 20.45 Uhr. Damit bildet das Derby den Abschluss der dritten Pokalrunde. Die übrigen Partien werden am Vortag und in der Vorwoche ausgetragen. Zum ersten Mal hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die acht Paarungen über vier Spieltage verteilt. Anpfiff ist jeweils um 18 und 20.45 Uhr.

Alle Pokalspiele werden vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Drei Achtelfinal-Partien werden parallel im Free-TV zu sehen sein. Und die Fans von VfL und BVB haben Glück. Denn das Revierduell gehört dazu. Das ZDF hat sich die Rechte für die Begegnung gesichert und wird live aus dem Ruhrstadion übertragen.





Dienstag, 31. Januar

SC Paderborn - VfB Stuttgart (18 Uhr, Sky)

Union Berlin - VfL Wolfsburg (20.45 Uhr, Sky)

Mittwoch, 1. Februar

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (18 Uhr, Sky)

Mainz 05 - Bayern München (20.45 Uhr, ARD/Sky)

Dienstag, 7. Februar

SV Sandhausen - SC Freiburg (18 Uhr, Sky)

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 (20.45 Uhr, ARD/Sky)

Mittwoch, 8. Februar

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (18 Uhr, Sky)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (20.45 Uhr, ZDF/Sky)

