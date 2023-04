FC Brünninghausen: Aufstiegs-Fernduell mit Türkspor - ein Spieler wechselt zum Rivalen

Der Aufstiegskampf in der Westfalenliga 2 spitzt sich immer weiter zu. Der Vorsprung des FC Brünninghausen auf den größten Rivalen ist auf einen Zähler geschmolzen.

In der Westfalenliga 2 könnte das Duell um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen kaum spannender sein. Fünf Spieltage vor dem Saisonende rangiert der FC Brünninghausen hauchdünn mit einem Punkt Vorsprung vor Türkspor Dortmund an der Tabellenspitze.

Die 1:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den SC Neheim sorgte dafür, dass Türkspor mit dem eigenen Kantersieg gegen die TuS Hordel (5:1) den Rückstand auf Brünninghausen von vier auf einen Zähler minimieren konnte.

FCB-Trainer Rafik Halim betont zwar, dass „niemand gerne verliert“, die Mannschaft jedoch „nicht in Selbstmitleid verfallen ist“: „Wir waren natürlich enttäuscht und wütend über unsere Leistung und gehen selbstkritisch mit der Situation um“, erzählt Halim. „Jedes der fünf verbleibenden Spiele ist jetzt ein Schlüsselspiel, egal wer der Gegner ist“, hebt der Cheftrainer die Brisanz der anstehenden Aufgaben hervor.

Er geht davon aus, dass Verfolger Türkspor die letzten fünf Spiele alle gewinnen wird, weshalb es für sein Team ebenso wichtig sein wird, die restlichen Partien siegreich zu gestalten.

Am kommenden Sonntag soll dieses Vorhaben gleich in die Tat umgesetzt werden. Dann empfängt der Tabellenführer Brünninghausen den Viertplatzierten RSV Meinerzhagen.

Personell sieht die Lage bei der Heimmannschaft gut aus, versichert Trainer Halim: „Es sind alle Spieler fit, hier und da gibt es ein paar Angeschlagene, aber nichts Gravierendes. Mit Pascal Wieczorek ist ein wichtiger Mann wieder voll einsatzfähig.“

Für den möglichen Oberliga-Aufstieg sehen sich die Verantwortlichen bestens aufgestellt. Neben den bereits feststehenden Transfers und Vertragsverlängerungen sind weitere Deals aktuell in Arbeit, mit einem weiteren Spieler sind die Verhandlungen für einen Wechsel zum FCB schon weit fortgeschritten.

Defensivspieler Firat Cinar wird den FCB am Ende der Saison verlassen, er wird ausgerechnet zum Aufstiegskonkurrenten Türkspor Dortmund wechseln. Laut Coach Halim ist der Transfer in der Kabine kein Thema: „Fatih hat uns vor ein paar Wochen seinen Wechsel zu Türkspor mitgeteilt, das Interesse an ihm besteht auch schon etwas länger“.

Trotz des nahenden Abschieds zeigt Cinar laut seinem Trainer weiterhin „super Leistungen“.