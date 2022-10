Westfalenliga 2: Mit zwei Spielertrainern - Krise bei der DJK TuS Hordel

Pascal Beilfuß und Patrick Polk sind seit gut einem Jahr Spielertrainer bei der DJK TuS Hordel. Letzte Saison gelang fast der Aufstieg, aktuell steht die DJK auf dem letzten Platz der Westfalenliga 2.

Es war ein ungewöhnlicher Schritt. Im September 2021 entschied sich die DJK TuS Hordel nach verpatztem Saisonstart und Trainer-Rücktritt, zwei ihrer Spieler interimsweise zu Trainern zu machen. Weil Pascal Beilfuß und Patrick Polk das gut machten, sind die beiden noch heute als Spielertrainer aktiv. Derzeit kriselt es allerdings: Nachdem man letzte Saison fast aufgestiegen war, ist die DJK TuS Hordel mit zuletzt 5 Niederlagen am Stück aktuell das Tabellenschlusslicht der Westfalenliga 2.

„Was letzte Saison total gut war, soll jetzt total schlecht sein? So einfach machen wir es uns nicht“, hält der Sportliche Leiter Jörg Versen an den Spielertrainern fest. Er sagt aber auch: „So ist der Fußball halt: natürlich müssen irgendwann Ergebnisse her. Seit 14 Tagen führen wir unendlich viele Gespräche, auch mit den Spielertrainern“, erklärt Versen.

Westfalenliga 2: Starker Aufsteiger zu Gast bei der DJK TuS Hordel

Für die aktuelle Krise - zuletzt verlor man im Derby gegen Concordia Wiemelhausen mit 1:2 - gebe es zahlreiche Erklärungen. Versen führt als Gründe insbesondere eine Verletzungsmisere und fehlendes Spielglück an. "Und dann ist es natürlich auch so, dass das Selbstvertrauen immer weiter verloren geht", sagt Versen.

Ausgerechnet in dieser Krise kommt am nächsten Spieltag Türkspor Dortmund. Der Aufsteiger hat sich vor der Saison gut verstärkt und bislang noch kein Spiel verloren. „Ich bin da realistisch. Mit einem Etat, mit dem man auch in der Oberliga oder sogar Regionalliga spielen könnte, ist Türkspor einer der Topfavoriten auf den Aufstieg. Der Fußballgott müsste schon viel Grün-Weiß anhaben, damit wir in dem Spiel etwas holen können“, erklärt der Sportliche Leiter.

Hoffnung macht Versen die Qualität des Kaders und die baldige Rückkehr zahlreicher Verletzter, etwa die von Hordels Toptorschützen Max Morgner. Vielleicht gelingt die Befreiung aus der Krise ja sogar im Heimspiel gegen Türkspor am kommenden Spieltag. Anpfiff in der Hordeler Heide ist am Sonntag (16.10.) um 15 Uhr.