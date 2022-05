1. FC Düren: Keine Heimspiele bei Regionalliga-Aufstieg?

Der 1. FC Düren führt souverän die Mittelrheinliga an. Bei einem Aufstieg in die Regionalliga West ist aber noch nicht klar, wo die Heimspiele stattfinden würden.

Beim 1. FC Düren gibt es zurzeit allen Grund zur Freude. Mit sechs Punkten Vorsprung wird die Tabelle der Mittelrheinliga angeführt, im Topspiel gegen Verfolger FC Hennef 05 (01.05., 15:30 Uhr) soll dieser ausgebaut und damit ein großer Schritt in Richtung Regionalliga West gemacht werden.

Die Lizenz wurde für die kommende Saison auch schon beantragt, bereitet hinter den Kulissen den Verantwortlichen aber bereits jetzt Kopfschmerzen. Denn es gibt ein Problem mit der Heimspielstätte: Das Stadion "Westkampfbahn" entspricht den Anforderungen nicht, die der Westdeutsche Fußballverband stellt.

Bau-Zuschuss von Stadt abgelehnt

Nach Informationen der Aachener Zeitung sei der Hauptgrund dafür, dass Heim- und Gästefans räumlich nicht getrennt werden können. Ein beantragter Zuschuss bei der Stadt Düren in Höhe von 300.00 Euro für entsprechende Umbaumaßnahmen sei abgelehnt worden.

"Das heißt Stand jetzt: Wir könnten bei einem Aufstieg kein Heimspiel in Düren ausrichten", sagte Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, gegenüber fupa.de. Es fehle an Großsponsoren, um die gewaltige Summe zu stemmen. Nun werde im Vorstand beraten und nach einer Lösung gesucht.

Ob und welche Art von Lösung gefunden wird, bleibt abzuwarten. Nach dem Topspiel an diesem Sonntag stehen noch sechs weitere Partien an bis Mitte Juni an.