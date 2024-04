Der Wuppertaler SV plant fleißig die neue Saison. Alles deutet auf einen größeren Umbruch hin. Auch ein waschechter Wuppertaler Junge wird den Verein verlassen.

Stand - 17. April 2024 - ist klar, dass mit Lion Schweers, Charlison Benschop, Marco Terrazzino, Semir Saric, Kevin Hagemann, Niklas Dams und Damjan Marceta sieben Spieler des Wuppertaler SV auch noch gültige Verträge für die Saison 2024/2025 besitzen. Liest man die Namen, dann haben Trainer Ersan Parlatan und Sportchef Gaetano Manno mit diesen Profis schon einmal ein gutes Gerüst beisammen.

Gerne würde der WSV auch einen Spieler wie Kevin Pytlik, dessen Vertrag ausläuft, weiter im rot-blauen-Trikot sehen. Aufgrund der finanziellen Einsparungen zur neuen Saison - Manno erklärte dies zuletzt im RevierSport-Interview - wird Pytlik jedoch kein neues Vertragsangebot erhalten.

"Er ist einer der Führungsspieler. Wir werden nicht alle Jungs halten können, Kevin gehört dazu. Leider. Denn diese Personalie tut mir schon weh", betont Manno gegenüber RS.

Der WSV-Manager ergänzt: "Kevin ist ein Wuppertaler durch und durch. Er hat auch viel für den Verein geleistet und sich immer voll reingehangen. Aber irgendwann ist es vielleicht auch besser - und das für beide Seiten - getrennte Wege zu gehen und etwas Neues auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dass Kevin seinen Weg gehen wird."

Dass die Interessenten für den 26-jährigen Innenverteidiger aktuell nicht Schlange stehen werden, wird auch der gebürtige Pole Pytlik wissen. Der Ex-Kapitän - Lion Schweers löste Pytlik im Laufe der Saison als Spielführer ab - laboriert immer noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses. Zudem kassierte er in der laufenden Saison 2023/2024 zwei Rote Karten. Pytlik, der nicht immer seine Emotionen im Griff hat, kommt in 23/24 lediglich auf 15 Einsätze.

"Er hat die Spielzeit gut angefangen und danach zwei blöde Platzverweise kassiert. Während seiner Sperre kam noch die Verletzung hinzu. Ich weiß aber, welch ein Kämpfer Kevin ist. Jemand, der ihm vertraut und auf ihn setzt, wird dafür belohnt. Kevin zahlt jedes Vertrauen zurück. Der Verein, der ihm eine Chance gibt, wird es nicht bereuen", bricht Manno noch einmal eine Lanze für seinen "Lieblingsschüler", der aktuell bei 159 Pflichtspielen (vier Tore, acht Vorlagen) liegt.