Regionalliga West: Zwei Spielabsagen am kommenden Wochenende

In der Regionalliga West müssen vier Vereine länger auf den Jahresstart warten. Rot Weiss Ahlen, Schalke II, der SV Lippstadt und die SSVg Velbert sind betroffen.

Planmäßig startet die Restrunde in der Regionalliga West am ersten Februar-Wochenende. Doch die ersten Partien des neuen Jahres stehen bereits eine Woche zuvor an. Es handelt sich um Nachholspiele aus dem vergangenen Jahr.

Nun aber gibt es auch hier Absagen. Das Duell zwischen Rot Weiss Ahlen und der U23 des FC Schalke 04 kann nicht ausgetragen werden. Die für Samstagnachmittag (14 Uhr) angesetzte Partie wurde verschoben, einen neuen Spieltermin gibt es bislang noch nicht.

Grund für die Absage ist der Zustand des Rasens im Wersestadion und daraus resultierende Sicherheitsbedenken. Aufgrund der Witterungsbedingungen der vergangenen Zeit ist der Platz aktuell nicht bespielbar. "Die Entscheidung, das Spiel abzusagen, wurde im Interesse der Sicherheit aller getroffen, da die Bedingungen auf dem Rasen ein sicheres Spielen unmöglich machen. Wir verstehen, dass dies für viele von euch enttäuschend ist und danken euch für euer Verständnis. Ein neuer Spieltermin wird so schnell wie möglich bekannt gegeben", teilten die Ahlener am Donnerstag mit.

Sofern die Begegnung nicht im Laufe der kommenden Woche nachgeholt wird, ändert sich das Auftaktprogramm beider Teams. Rot Weiss Ahlen startet am 3. Februar (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck in die Mission Klassenerhalt. Zeigen muss sich noch, ob der Zustand des Rasens im Wersestadion bis dahin einen Anpfiff möglich machen wird. Für Schalke beginnt die Restserie mit einem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV, ebenfalls am 3. Februar (14 Uhr).

Update: Auch das Kellerduell zwischen dem SV Lippstadt und der SSVg Velbert fällt den Witterungsbedingungen zum Opfer und muss abgesagt werden. "Wir waren bereit, alles zu geben und freuen uns auf das nächste Match!", heißt es von Velberter Seite.

Für dieses Wochenende sind noch drei weitere Nachholspiele geplant, die nach aktuellem Stand (Donnerstag, 17 Uhr) stattfinden sollen:

FC Gütersloh - SC Paderborn II

Fortuna Düsseldorf II - FC Wegberg-Beeck (beide Samstag, 27. Januar, 14 Uhr)

Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 27. Januar, 17.30 Uhr)