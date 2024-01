Regionalliga West: Vor dem Rückrundenstart - So ist die Lage im Abstiegskampf

Auf- und Abstieg, das ist in der Regionalliga West immer eine Sache für sich. RS hat sich die Abstiegsregelung einmal genau angesehen und die Situation im Tabellenkeller beleuchtet.

Die Regionalliga West startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Eröffnen wird der SV Lippstadt (17.) am Freitag, der in einem echten Abstiegskampf-Kracher die SSVg Velbert (18.) empfängt. Grund genug, einen genauen Blick auf die Abstiegskandidaten zu werfen.

SSVg Velbert: Die SSVg belegt zur Winterpause den letzten Tabellenplatz. Dimitrios Pappas, Trainer der SSVg, kann trotzdem optimistisch auf die Rückserie blicken, immerhin sechs Neuverpflichtungen sollen das Erreichen eines Nichtabstiegsplatzes ermöglichen. Im Testspiel-Derby gegen TVD konnte zumindest etwas Selbstvertrauen gesammelt werden, das bestenfalls auch in die Liga mitgenommen werden soll.

Zum Auftakt wartet Tabellennachbar SV Lippstadt, beide Mannschaften trennen zwei Punkte. Mit einem Sieg wäre man also schon einmal die rote Laterne los.

Erstes Rückrundenspiel: SV Lippstadt (Auswärts, 26. Januar, 19:00 Uhr)

Testspiele: Spvgg. Erkenschwick (0:5), TVD Velbert (4:1)

Zugänge: Jonathan Muiomo (Carl Zeiss Jena), Jovan Jovic (SC Paderborn II), Alihan Adigüzel (zuletzt Greuther Fürth U19), Felix Herzenbruch (zuletzt Rot-Weiss Essen), Rilind Hetemi (zuletzt VfB Stuttgart II), Durim Berisha (Wuppertaler SV)

Abgänge: Markus Pazurek (Sportfreunde Siegen), Robin Urban (TVD Velbert), Jan Fauseweh (Hamborn 07), Lamin Touray (Ziel unbekannt)

SV Lippstadt: Schock kurz vor Weihnachten: Luis Allmeroth ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Doch sportlich fiebert man auch in Lippstadt dem Heimspiel gegen Velbert entgegen. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer, bei einem weniger ausgetragenen Spiel. Ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht kann also eine Initialzündung sein.

Erstes Rückrundenspiel: SSVg Velbert (Heim, 26. Januar, 19:00 Uhr)

Testspiele: SC Verl (0:4), SG Finnentrop/Bamenohl (3:1)

Zugänge: Yasin Altun (Rot Weiss Ahlen), Ibrahim Sori-Kaba (SV Rödinghausen), Dominik Klann (1. FC Bocholt)

Abgänge: /

Rot Weiss Ahlen: Drei Punkte Rückstand beträgt der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen. Sowohl der SC Wiedenbrück als auch Borussia Mönchengladbachs U23 haben dabei aber sogar ein Spiel mehr absolviert.

Vier Spieler haben Ahlen bereits verlassen, mindestens zwei könnten noch hinzukommen. Auf der Seite der Zugänge hat sich bislang noch nichts getan, das kann sich aber noch ändern. Gegen Türkspor spielte man mit mehreren Probespielern in der Mannschaft. Möglich also, dass sich das Gesicht der Ahlener vor dem Rückrundenauftakt noch ändert.

Erstes Rückrundenspiel: FC Wegberg-Beeck (Heim, 3. Februar, 14:00 Uhr)

Testspiele: BSV Rehden (2:1), Kickers Emden (0:4), Türkspor Dortmund (3:2)

Zugänge: /

Abgänge: Yasin Altun (SV Lippstadt), Berkan Firat (Wattenscheid 09), Ole Danszczyk (Lüner SV), Murat Keskinkilic (SV Schüren)

SC Wiedenbrück: Die „3C-Gruppe“, Hauptsponsor des SC Wiedenbrück, wird sich am Ende der Saison zurückziehen. Was das für die Zukunft in der Regionalliga bedeutet, ist bislang nicht raus. Daher möchte Trainer Daniel Brinkmann auch alles dafür tun, zumindest sportlich die Klasse zu halten. Dafür wurde auch RWO-Angreifer Manfredas Ruzgis geholt, der vorn für die nötigen Tore sorgen soll.

Erstes Rückrundenspiel: Fortuna Düsseldorf U23 (Auswärts, 3. Februar, 14:00 Uhr)

Testspiele: SC Peckeloh (1:0), Delbrücker SC (3:3), ASC Dortmund (0:3), Victoria Clarholz (2:0), Hessen Kassel (27.01.)

Zugänge: Manfredas Ruzgis (Rot-Weiß Oberhausen)

Abgänge: Steffen Rohwedder (SV Atlas Delmenhorst), Macoumba Kandji (Ziel unbekannt)

Borussia Mönchengladbach U23: Trainer Eugen Polanski war unzufrieden mit der Hinrunde, insbesondere mit der mageren Punkteausbeute. 18 Punkte aus ebenso vielen Spielen bedeuten den 14. Tabellenplatz. Dennoch hat Polanski seinen Vertrag kürzlich bis zum Sommer 2026 verlängert (RS berichtete).

Shio Fukuda wird in der Rückrunde des Weiteren für die Gladbacher Bundesliga-Mannschaft an den Start gehen und Polanski damit in dieser schwierigen sportlichen Situation wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Erstes Rückrundenspiel: Rot-Weiß Oberhausen (Heim, 27. Januar, 17:30 Uhr)

Testspiele: KFC Uerdingen (4:0), MSV Duisburg (0:3) Sportfreunde Siegen (2:1)

Zugänge: /

Abgänge: Shio Fukuda (eigene 1. Mannschaft)

FC Wegberg-Beeck: Das erste Halbjahr hat Mut gemacht, jetzt soll die Klasse auch gehalten werden. Den ersten Schritt im Kalenderjahr 2024 kann die Mannschaft von Trainer Mark Zeh beim Auswärtsspiel in Düsseldorf, einem direkten Tabellennachbarn, machen.

Erstes Rückrundenspiel: Fortuna Düsseldorf U23 (Auswärts, 27. Januar, 14:00 Uhr)

Testspiele: VfB Hilden (1:2), FC Wiltz 71 (Luxemburg) (0:4) SV Helpenstein (5:0)

Zugänge: /

Abgänge: /

Fortuna Düsseldorf U23: Zuletzt ging es für die Mannschaft von Jens Langeneke in die richtige Richtung. Zehn Punkte aus den fünf Spielen vor der Winterpause konnten erspielt werden. Daher ist die Hoffnung groß, mit dem Abstieg letztlich nichts zu tun zu haben. Helfen sollen dabei zwei externe Neuzugänge.

Erstes Rückrundenspiel: FC Wegberg-Beeck (Heim, 27. Januar, 14:00 Uhr)

Testspiele: Sportfreunde Baumberg (3:0), KFC Uerdingen (2:0)

Zugänge: Davino Knappe (SC Freiburg II/Leihe), Jan Boller (zuletzt Linzer ASK/Österreich)

Abgänge: Nicholas Hirschberg (1. FC Bocholt)

SC Paderborn U21: Jüngste Mannschaft der Liga, fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen – alles im Soll. Mit der gleichen Ruhe wie in der Hinrunde soll auch in der Rückserie gearbeitet werden, um nach 34 Spieltagen den Klassenerhalt zu feiern.

Erstes Rückrundenspiel: FC Gütersloh (Auswärts, 27. Januar, 14:00 Uhr)

Testspiele: SF Lotte (1:0), SV Meppen (1:4)

Zugänge: Marco Pledl (DJK Vilzing)

Abgänge: Jovan Jovic (SSVg Velbert)