Der Wuppertaler SV hat sich mit einem 4:0-Erfolg in die Winterpause verabschiedet. Im neuen Jahr soll es dann so positiv weitergehen.

Nach einer turbulenten Woche - Kevin Pytlik ist kein Kapitän mehr und drei Suspendierungen - verabschiedete sich der Wuppertaler SV mit einem 4:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach II in die Winterpause.

Mit neun Punkte Rückstand geht der WSV in die Pause. Dabei begann die Saison so verheißungsvoll. 16 von 18 möglichen Punkten wurden geholt, danach folgte ein Ab von fünf Spielen in Serie ohne Sieg.

Das letzte Drittel der Halbserie war noch turbulenter. Hüzeyfe Dogan musste gehen. Es übernahm U19-Trainer Christian Britscho. Ob der Ex-Wattenscheider auch im neuen Jahr WSV-Cheftrainer sein wird, steht noch nicht fest.

Sportchef Gaetano Manno lässt sich Zeit auf der Suche nach einem neuen Coach und will Britscho als Dauerlösung auch nicht ausschließen. Auch der Aufstieg ist längst noch nicht abgehakt.

Gaetano Manno über...…

… die Hinrunde des Wuppertaler SV: "Ich glaube, insgesamt wäre mehr möglich gewesen vom Tabellenplatz her. Da müssen wir uns einfach steigern, mehr Konstanz reinkriegen und dann, glaube ich, werden wir eine gute Rückrunde spielen und noch mal angreifen. Denn das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir bisher nicht erreichen können."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Runde? "Das war natürlich das 2:1 am 1. Spieltag in Aachen vor 28.000 Fans. Das war einfach sensationell und emotional gesehen kaum zu toppen. Wir liegen zurück und kommen in der Nachspielzeit durch zwei Treffer noch zum Sieg. Das war ein Traumstart. Danach haben wir die Euphorie auch mitgenommen und sechs Spieltage lang performt. Bis wir in ein Loch gekommen sind."

... den schlimmsten Moment der Halbserie? "Das 0:1 bei der SSVg Velbert war echt schlimm. Es war ein Derby und unsere Fans wurden bitter enttäuscht. Bei diesem Auftritt hat einfach gar nichts gepasst. Wir sind ohne Körpersprache angetreten. So kannst du kein Fußballspiel gewinnen."

… die Ziele für 2024: "Ich wünsche mir Gesundheit für alle Spieler. Wir wollen uns ab dem 7. Januar vernünftig auf die Restrunde vorbereiten, inklusive eines Trainingslagers in der Türkei. Wir haben jetzt noch 15 Endspiele vor der Brust, einen Neun-Punkte-Rückstand und da gilt es wirklich jedes Spiel als ein Finale zu betrachten. Wenn wir alle Endspiele gewinnen, erreichen wir auch unser Ziel."