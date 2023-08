FC Gütersloh: Schauerte über RWO, Scouting-/Trainer-Job und Westderby RWE gegen SCP

Am Samstag (26. August, 14 Uhr) gastiert der FC Gütersloh bei Rot-Weiß Oberhausen. Wir haben mit dem erfahrensten FCG-Spieler gesprochen, auch über das Westderby RWE gegen Münster.

Julian Schauerte wechselte in diesem Sommer vom 1. FC Kaan-Marienborn zum FC Gütersloh. Der 35-Jährige ist ein Führungsspieler im Team von FCG-Trainer Julian Hesse.

Kein Wunder: Schauerte blickt auf 171 Zweitliga- und 101 Drittligaspielen zurück. Er spielte bei Klubs wie Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf oder dem SV Sandhausen und weiß wie das Geschäft funktioniert.

In Gütersloh ist er im Halb-Profitum angekommen. So kann auch er seine berufliche Zukunft planen.

RevierSport hat mit dem in Winterberg wohnhaften Schauerte vor dem Gütersloher Gang zu Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 26. August, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gesprochen.

Julian Schauerte...

seine Anfänge in Gütersloh: "Vom ersten Tag war schon alles gut in Gütersloh. Die Mannschaft ist intakt, viele Jungs sind aus der Aufstiegsmannschaft geblieben. Die Neuen müssen aber natürlich noch die Spielidee des Trainers kennenlernen. Das kann man aus meiner Erfahrung nach nur in Pflichtspielen lernen. Hier herrscht eine andere Spannung, ein anderes Feeling und eine viel höhere Intensität als im Training oder den Testspielen."

... den Saisonstart: "Die Kiel-Partie im DFB-Pokal war ein Bonusspiel. Da haben wir uns gut verkauft. Ansonsten haben wir in der Liga aus drei Spielen vier Punkte geholt. Das ist für einen Aufsteiger sehr ordentlich."

... den nächsten Gegner Rot-Weiß Oberhausen: "Die Offensive ist richtig stark. Spieler wie Sven Kreyer oder Moritz Stoppelkamp würden sicherlich auch einige Drittligisten gerne in ihren Reihen haben. Das wird ein harter Kampf, den wir unbedingt annehmen müssen, um in Oberhausen zu überraschen."

... seinen beruflichen Werdegang: "Ich arbeite aktuell im Scouting für einen Bundesligisten. Das ist ein Nebenjob. Zudem bin ich noch Co-Trainer beim sauerländischen Landesligisten FC Arpe/Wormbach. Beide Jobs machen sehr viel Spaß. Wie man unschwer erkennen kann, will ich auch nach der Karriere im Fußballgeschäft bleiben."

... das Drittliga-Westderby zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster: "Ich durfte diese tollen Spiele ja im ersten Regionalliga- und auch im zweiten Jahr nach dem Münsteraner Abstieg aus der 3. Liga erleben. Das ist immer ein Spiel mit hoher Brisanz. An der Hafenstraße geht die Post ab. Das ist ein heißes Pflaster. Ich hoffe, dass alles sportlich bleibt und die Preußen am Ende gewinnen. Mein Tipp? 2:1 für Münster!"