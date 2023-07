Die Regionalliga West startet am kommenden Wochenende. RevierSport hat vor dem Auftakt mit Malek Fakhro, Torjäger des 1. FC Bocholt, gesprochen.

Malek Fakhro befindet sich momentan in einer starken Verfassung. Der Torjäger des Regionalligisten 1. FC Bocholt hat in der Vorbereitung so richtig abgeliefert. Egal, ob gegen den FC Schalke 04 (2:2), MSV Duisburg (1:3) oder den niederländischen Zweitligisten De Graafschap (1:5) - in allen Partien erzielte der Mittelstürmer jeweils einen Treffer.

Mit seiner aktuellen Form zeigt sich der 25-Jährige zufrieden, wie er gegenüber RevierSport betonte: "Natürlich ist es so, dass man froh ist, wenn man in den ersten drei Testspielen gegen höherklassige Mannschaften trifft. Allgemein fühle ich mich aktuell sehr gut und fit. Wichtig ist aber der Saisonstart. Da will ich zu 100 Prozent funktionieren. Aber klar: Es freut mich, dass es so gut läuft. So kann es gerne in der Saison weitergehen."

Zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison gastiert der 1. FC Bocholt am Samstag (29. Juli, 14 Uhr) bei der U23 des FC Schalke 04. An diesem Ort hatte Bocholt in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt gefeiert. Fakhro erwartet eine Partie auf Augenhöhe:

"Schalke ist eine sehr junge Truppe. Mit Lasogga haben sie aber natürlich einen erfahrenen Stürmer geholt. Wir stellen uns auf eine sehr intensive, kampfbetonte, aber auch spielerisch gute Partie ein. Zwar haben wir selbst eine relativ junge Mannschaft, aber trotzdem wollen wir unsere Erfahrung gegen eine U23-Truppe nutzen. Wir wollen den Kampf annehmen und dort die ersten drei Punkte holen."

2022/23 erzielte Fakhro 15 Treffer in der Regionalliga. Damit war er der Top-Torjäger der Bocholter und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei. An diese Leistungen möchte der gebürtige Essener anknüpfen, auch wenn er sagt: "Ich habe mir keine persönliche Tor-Marke gesetzt, aber würde mich natürlich freuen, wenn ich die 15 Tore aus der vergangenen Saison knacken kann. Für uns ist es wichtig, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wenn ich mit meinen Toren weiterhelfen kann, ist das umso schöner. Ich möchte meine letzte Saison bestätigen."

Das Ziel für den Regionalligisten ist klar formuliert: Die Liga soll erneut gehalten werden. Fakhro sieht seine Mannschaft für diese Mission gut aufgestellt: "Ich finde, dass wir uns spielerisch mit den 15 neuen Spielern noch einmal verstärkt haben. Da bin ich sehr guter Dinge. Für uns als 1. FC Bocholt geht es darum, den Klassenerhalt so schnell wie möglich fix zu machen."