BVB verleiht Talent zu Regionalliga-Topklub

Borussia Dortmund verleiht ein Talent in die Regionalliga Nordost. Er soll Spielpraxis sammeln und sich für höhere Aufgaben beim BVB empfehlen.

Nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Regionalliga Nordost wappnet sich Rot-Weiß Erfurt für einen neuen Angriff - und setzt dabei auch auf ein Talent von Borussia Dortmund.

Der 18 Jahre alte Noa-Gabriel Simic wird in der kommenden Spielzeit für den Traditionsverein auflaufen. Er wurde für ein Jahr vom BVB ausgeliehen, das vermeldeten die Erfurter an diesem Mittwoch. Für den Flügelspieler mit kroatischen Wurzeln ist es die erste Station bei den Senioren.

"Gabi ist ein junger, talentierter Spieler mit guter Ausbildung in Augsburg und Dortmund. Mit seinem starken linken Fuß kann er offensiv auf beiden Seiten und auch in der Mitte spielen", sagt Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber in einer Klubmitteilung. "Wir freuen uns, dass er seine ersten Schritte im Männer-Fußball bei uns machen will und auf eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit!"

Simic war vor einem Jahr aus der Jugend des FC Augsburg nach Dortmund gewechselt. Der Offensivmann sammelte insgesamt 26 Pflichtspieleinsätze für die A-Junioren des BVB, die das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Mainz 05 verloren.

Simic steht beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag

Im Team von Trainer Mike Tullberg pendelte Simic zwischen Startelf und Ersatzbank und kam auf zwei Tore sowie sieben Vorlagen. Bei den Borussen läuft sein Vertrag noch bis 2025, vermutlich ist er nach der Rückkehr von seiner Erfurt-Leihe im Drittliga-Team eingeplant.

Erste Einsätze im Herrenbereich sammelte der zweifache kroatische U19-Nationalspieler bereits in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg (drei Spiele in der Regionalliga Bayern). Bald sollen weitere für Erfurt hinzukommen.

Bei den Thüringern ist Simic einer von bislang acht Neuzugängen für die nächste Saison, während sie Innenverteidiger Aaron Manu an Rot-Weiss Essen abgeben haben. Nur zwei der Verstärkungen sind älter als 21 Jahre. An diesem Mittwoch startet Erfurt in die Vorbereitung.