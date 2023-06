Fortuna Köln: Fünfter Zugang - Stürmer mit Drittliga-Erfahrung unterschreibt

Fortuna Köln hat den nächsten Spieler verpflichtet. Ein Stürmer kommt. Der Angreifer ist Zugang Nummer fünf.

Fortuna Köln kann den den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Vom TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest wechselt Danny Breitfelder in den Kölner Süden.

Der 26-jährige Mittelstürmer durchlief in seiner Karriere bereits die Jugendmannschaften des FC Energie Cottbus und der SG Dynamo Dresden. Nach einem Jahr in Dresden wechselte Breitfelder in die 3. Liga zum Chemnitzer FC, in der gleichen Spielklasse trug er zudem das Trikot der Sportfreunde Lotte. Breitfelder bringt eine Erfahrung von immerhin elf Drittliga-Einsätzen (ein Tor) zur Fortuna mit.

Nach weiteren Stationen in den Regionalligen Nordost und Südwest spielte der gebürtige Lauchhammerer in der vergangenen Saison beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest. In 23 Einsätzen erzielte Breitfelder vier Tore und gab zwei Assists. Bei der Fortuna soll er den zu Alemannia Aachen abgewanderten Sascha Marquet ersetzen.

Breitfelder blickt mit viel Vorfreude auf die kommende Zeit in Köln: "Das ist ein geiler Verein, das ist eine geile Möglichkeit für mich. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer und dem Sportlichen Leiter. Mich freut das entgegengebrachte Vertrauen sehr und ich bin sehr motiviert – ich kann es kaum erwarten, für Fortuna Köln aufzulaufen. Ich möchte sehr viele Spiele machen und dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind."

Fortuna Köln: Fünf Zugänge fix

Breitfelder ist nach Tim Brdarić (SG Wattenscheid 09), Marvin Mika (SV Lippstadt), Lennart Winkler (SV Straelen) und Waiss Ezami (eigene U19) der vierte Zugang. Zudem kommt mit Thomas Kraus ein früherer Aufstiegsheld der Fortuna als Co-Trainer zurück in den Kölner Süden. Derweil werden Lars Lokotsch (SC Verl), Sascha Marquet, Jan-Luca Rumpf (beide Alemannia Aachen), Jean-Marie Nadjombe (Mainz 05 II), Jules Schwadorf, Kai Försterling und Hannes Kramp (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen.