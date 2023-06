Fortuna Düsseldorf: U23 findet Nachfolger für Paul Freier - Ex-Profi wird neuer Co-Trainer

Die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Co-Trainer gefunden. Zwei Mann werden in Zukunft Coach Nico Michaty unterstützen.

Fortuna Düsseldorf verstärkt sein U23-Trainerteam zur neuen Saison mit Ahmet Cebe. Der ehemalige Profi der Rot-Weißen trainierte in der vergangenen Spielzeit die U16 der Fortunen und ergänzt nun den Trainerstab von U23-Trainer Nico Michaty.

Der 40-Jährige folgt damit auf Paul Freier, der zu Rot-Weiss Essen wechselte. Neben Cebe ist auch Andreas Lambertz einer der Michaty-Assistenten.

Cebe kam 2005 vom FC Schalke 04 II an den Flinger Broich und absolvierte in den folgenden vier Saisons 137 Spiele für die NRW-Landeshauptstädter. Der Rechtsverteidiger war zudem Teil der Mannschaft, die 2009 den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Im Anschluss wechselte Cebe in die Türkei zum damaligen Süper-Lig-Klub Denizlispor.

Cebe kann auf 121 Spiele in der Süper Lig, 91 Begegnungen im türkischen Fußball-Unterhaus und 185 Partien in der deutschen 3. Liga zurückblicken.

Bereits seit der Saison 2019/20 ist Cebe als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna tätig. Nachdem er zunächst die U16 und anschließend die U17 als Co-Trainer betreute, übernahm er im vergangenen Sommer mit der U16 erstmals eine eigene Mannschaft. Nun rückt er zur Regionalliga-Mannschaft der Fortuna auf und wird neben F95-Urgestein Lambertz Co-Trainer der U23.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum: "Ahmet hat mit der U16 eine sehr überzeugende Saison gespielt und seine fachlichen und menschlichen Qualitäten als Trainer unter Beweis gestellt. Deshalb freuen wir uns, dass er nun das Trainerteam der U23 um Trainer Nico Michaty und Co-Trainer „Lumpi“ Lambertz verstärkt. Das zeigt zudem, dass uns die Entwicklung unserer Nachwuchstrainer wichtig ist und wir auf die Durchlässigkeit im Verein auch im Trainerbereich sehr viel Wert legen."

"Als langjähriger Fortune bin ich sehr gespannt auf meine neue Aufgabe. Mit meinen Erfahrungen möchte ich das Trainerteam der U23 unterstützen und die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Nico Michaty und „Lumpi“ Lambertz und, dass ich im Verein den nächsten Schritt gehen kann", freut sich Cebe.