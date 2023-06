Wuppertaler SV: Elfter Neuzugang ist ein Rückkehrer - er spielte schon 147 Mal für den WSV

Der Wuppertaler SV hat Neuzugang Nummer elf spruchreif gemacht. Es handelt sich um einen Rückkehrer.

In diesem Jahr reichte es für den Wuppertaler SV zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga West. In der kommenden Runde wollen die Bergischen den Aufstiegsplatz ins Visier nehmen - dafür rüstet Sportchef Gaetano Manno derzeit den Kader ordentlich auf.

Am Donnerstag präsentierte der WSV den elften Neuzugang für 2023/24. Semir Saric wird in der nächsten Saison wieder im Stadion am Zoo auflaufen. Der 25 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kehrt nach einem Jahr bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest zurück nach Wuppertal.

Der Transfer hatte sich bereits angebahnt, wie RS vor einer knappen Woche berichtete. Jetzt ist der Deal fix.

"Wir sind glücklich, dass Semir wieder bei uns ist. Seine Rückkehr ist sportlich gesehen ein großer Gewinn für unser Team, da er ein äußerst torgefährlicher Mittelfeldspieler ist", freut sich Manno. "Auch menschlich und charakterlich ist er eine absolute Bereicherung für unser Team." Zudem bedankte sich der Sportchef bei Hauptsponsor Friedhelm Runge. "Ohne ihn wäre die Rückholaktion nicht möglich gewesen."

Es erfüllt mich mit großer Freude, wieder hier zu sein Semir Saric über seine WSV-Rückkehr

Der gebürtige Siegener Saric war Anfang 2018 vom SC Paderborn zum WSV gekommen. In den folgenden viereinhalb Jahren kam er in 147 Pflichtspielen zum Einsatz. 28 Tore und 22 Vorlagen gelangen dem Deutschbosnier in dieser Zeit.

Seine erste Zeit bei den Rot-Blauen sei ihm immer in Erinnerung geblieben, betont Saric. "Es erfüllt mich mit großer Freude, wieder hier zu sein. Es ist schön, bekannte Gesichter wiederzusehen und neue kennenzulernen, die Fans im Rücken zu spüren und gemeinsam Erfolge in den Farben Rot und Blau zu feiern. Lasst uns gemeinsam unsere Ziele erreichen und erfolgreich sein."

Zuvor hatte der WSV bereits Davide Itter (VfL Osnabrück), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Phil Beckhoff (Borussia M'gladbach II), Steve Tunga (SG Wattenscheid), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II), Paul Grave (VfL Bochum/Leihe), Isaak Akriditis (1. FC Bocholt/Rückkehr nach Leihe), Mert Temiz, Jef Tchouangue (beide eigene U19) geholt.