SG Wattenscheid 09: 1,94 Meter großer Mittelstürmer kommt - RWE-Leihgabe fällt weiter aus

Die SG Wattenscheid 09 hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters seine Offensive verstärkt. Ein großer Mittelstürmer heuert an der Lohrheide an.

Kurz vor Transferschluss hat die SG Wattenscheid am Dienstagabend, 31. Januar, noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Simon Roscher erhält 09-Cheftrainer Christian Britscho eine weitere Option im Sturm. Roscher kommt auf Leihbasis vom Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Mit der Verpflichtung reagiert 09 auf den erneuten Ausfall von Timur Mehmet Kesim, der bis zum Saisonende von Rot-Weiss Essen ausgeliehen ist. "Timur leidet weiterhin an einer Entzündung im Knie. Er hat nahezu die gesamte Vorbereitung verpasst und nimmt aktuell nicht am Trainingsbetrieb teil. Es ist leider nicht absehbar, wann er zurückkommt", berichtet 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Jetzt haben wir mit Simon einen jungen Spieler, der in sein zweites Seniorenjahr in der Regionalliga geht. Er hat bereits bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir sind sicher, dass er uns helfen kann und freuen uns auf ihn", ergänzt Pozo y Tamayo. Simon Roscher stammt aus der Jugend des Chemnitzer FC. Über die U19 gelang ihm 2021 der Sprung in die Regionalliga-Profimannschaft des CFC. Zur aktuellen Saison wechselte der 20-Jährige zu Rot-Weiß Erfurt. Der 1,94 Meter große Spieler kann neben dem Sturmzentrum auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Bisher kam Roscher in 32 Regionalligaspielen zum Einsatz, wobei ihm drei Tore gelangen. Auch der gebürtige Chemnitzer freut sich auf die neue Herausforderung im Ruhrgebiet. Roscher sagt: "Die SGW ist für mich ein starker Traditionsverein mit tollen Fans. Ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, das erste Mal im Trikot der SG Wattenscheid 09 aufzulaufen. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit zusammen erleben. Ich werde mein Bestes geben und mein Fußballherz auf dem Platz lassen, um den Klassenerhalt am Ende der Saison perfekt zu machen."

Zur Startseite