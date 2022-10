Regionalliga: Nach Erfolg in Straelen – Fortuna Köln auf dem Weg nach oben

Der Erfolg bei Fortuna Köln ist nach einem schlechten Start in die Saison der Regionalliga West zurückgekehrt. Trainer Markus von Ahlen spricht über die aktuelle Form.

Der Start in die Saison der Regionalliga West lief für Fortuna Köln gar nicht nach dem Geschmack der Fans und Verantwortlichen. Nach nur zwei Punkten aus den ersten fünf Begegnungen stand das Team tief im Tabellenkeller.

„Wir wussten, wir haben einen sehr großen Umbruch hinter uns. Am Anfang haben die Erfolgserlebnisse gefehlt, die haben wir uns jetzt aber sehr hart erarbeitet“, resümiert Trainer Markus von Ahlen den schwierigen Saisonstart.

Von Ahlen spricht die Erfolgserlebnisse an. Ende August, mit dem Spiel gegen den SC Wiedenbrück (1:0), drehte sich das Blatt. Aus den nächsten sechs Begegnungen holten die Kölner satte 16 Punkte. Am vorletzten Spieltag gab es dann einen kleinen Rückschlag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (1:4), ehe es gegen den SV Straelen nun wieder drei Punkte zu bejubeln gab (1:0).

Für von Ahlen sind Niederlagen wie gegen Düsseldorf kein Beinbruch, sondern spornen ihn an weiter hart mit dem Team zu arbeiten: „Es gibt immer Sachen, die besser laufen könnten. In jeder Hinsicht, in jeder Spielphase gibt es Verbesserungspotenzial. Es geht jeden Tag darum, immer wieder neu zu justieren, sich Dinge zu erarbeiten und zu erhalten.“

Entwicklung genommen, Ansprüche noch nicht erfüllt

Weiter führt er aus: „Ich glaube, wenn man so einen großen Umbruch vornimmt, geht es einfach darum das Ganze aufeinander abzustimmen und Automatismen zu entwickeln. In dem Wort entwickeln steckt halt auch einfach drin, dass es manchmal etwas Zeit braucht. Und das ist uns in den letzten Wochen gut gelungen. Wir sind als Einheit aufgetreten und Automatismen haben gegriffen.“

Mit 21 Punkten aus 13 Spielen stehen die Fortunen aktuell auf dem achten Rang. Auch von Ahlen weiß, dass die Ansprüche in Köln andere sind, möchte aber nicht zu weit in die Zukunft schauen: „Klar ist, dass wir aufgrund des schlechten Starts in die Saison unseren tabellarischen Hoffnungen und Erwartungen ein wenig hinterhergelaufen sind. Jetzt haben wir uns eine bessere Situation erarbeitet, aber konkrete Ziele haben wir uns nicht festgelegt. Der Fokus gilt lediglich dem nächsten Spiel gegen den Tabellenführer Preußen Münster (Anm. d. Red. Sonntag, 06. November, 14 Uhr).“