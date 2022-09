Neue Herausforderung: Einst BVB-Profi, ab sofort in der 4. Liga aktiv

Ein Regionalliga-Nordost-Vertreter hat einen Transfercoup gelandet und einen bis dato arbeitslosen ehemaligen Bundesligaspieler unter Vertrag genommen.

Einst spielte er mit Größen wie Weltfußballer Robert Lewandowski, Weltmeister Mats Hummels oder auch dem heutigen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zusammen, in Zukunft geht es für ihn gegen Vereine wie Altglienicke oder Meuselwitz in der Regionalliga Nordost weiter.

Die Rede ist von Chris Löwe. Der 33-Jährige kehrt zum Chemnitzer FC zurück. Löwe, gebürtig aus Plauen, spielte zwischen 2002 und 2011 in der CFC-Jugend, bevor er zum 1. Juli 2011 zu Borussia Dortmund wechselte.

Nun kehrt Löwe nach elf Jahren im Profifußball und Stationen in der Bundesliga, Premier League sowie der 2. Bundesliga und 3. Liga dorthin zurück, wo alles begann: An der Chemnitzer Gellertstraße.

"Ich bin glücklich wieder in Chemnitz zu sein. Obwohl ich bisher nur Trainingsgast war, hat mich die Mannschaft vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen und mir das Gefühl vermittelt ein fester Bestandteil zu sein. Jetzt freue ich mich auf die anstehenden Aufgaben mit dem Team und will, wie bereits in meiner ersten Zeit, meinen Teil dazu beitragen, mit dem CFC so erfolgreich wie möglich sein", sagt Chris Löwe.

"Wir haben gemeinsam mit dem Trainerteam die ersten Spiele unserer Mannschaft analysiert und sind zu der Entscheidung gekommen, uns mit den beiden Spielern zu verstärken. Mit Chris Löwe konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der uns sofort weiterhilft und den Konkurrenzkampf deutlich erhöhen wird. Wir sind froh, dass er wieder die himmelblauen Farben trägt", sagt Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Chris Löwe wechselte als Nachwuchsspieler vom 1. FC Wacker Plauen in die Jugendabteilung des Chemnitzer FC. Am 25. August 2007 absolvierte Löwe gegen den SSV Markranstädt sein Herren-Debüt in der NOFV Oberliga Süd. 2011 wechselte Löwe nach 89 Spielen mit zehn Toren und 23 Torvorlagen für den CFC zu Borussia Dortmund. Anschließend spielte Löwe für den 1. FC Kaiserslautern, stieg 2017 mit Huddersfield-Town in die Premier League auf und absolvierte in den Folgejahren 52 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse. 2019 kehrte er in die sächsische Heimat zurück und trug bis 2022 das Trikot der SG Dynamo Dresden.