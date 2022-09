Regionalliga West: RWO-Pleite mit Doppel-Rot, Münster Tabellenführer

Der SC Preußen Münster übernimmt die Tabellenspitze der Regionalliga West in einer dramatischen Partie. Rot-Weiß Oberhausen verliert und kassiert zweimal Rot.

Der SC Preußen Münster ist der neue Tabellenführer in der Regionalliga West. Die Adler stürmten nach einem dramatischen 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln II an die Spitze. Dabei sah es lange gar nicht danach aus.

Hendrik Mittelstädt hatte die Kölner nach vier Minuten in Führung geschossen, allerdings konnte die Elf von Trainer Sascha Hildmann durch die Tore von Henok Teklab (25.) und Yassine Bouchama (41.) schon vor der Pause die Partie drehen. Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff sorgte der eingewechselte Maximilian Schmid für den Kölner Ausgleich. Erst kurz vor dem Ende drehte Münster auf: Ein Doppelpack von Teklab (86. und 90. +2) sorgte für den Preußen-Erfolg.

Rot-Weiß Oberhausen unterlag dem FC Schalke 04 II mit 1:3. Soichiro Kozuki brachte die Königsblauen nach 13 Minuten in Führung, allerdings glich Tanju Öztürk postwendend aus. Doch danach kippte die Partie endgültig in Richtung Gelsenkirchen: Erst erzielte Andreas Ivan (20.) den Schalker Führungstreffer, dann flog Anton Heinz wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz (40.). In der zweiten Hälfte sorgte Daniel Kyerewaa für den 3:1-Endstand (50.). Zu allem Überfluss musste Fabian Holthaus nach einem groben Foulspiel frühzeitig zum Duschen (59.).

Der Wuppertaler SV feierte hingegen im Heimspiel gegen den SV Straelen einen 2:1-Sieg in letzter Minute: Marco Stiepermann, der schon nach fünf Minuten bereits die Führung erzielt hatte, traf in der 89. Minute zum Sieg. Marco Cirillos Treffer für Straelen war am Ende zu wenig für den ersten Punktgewinn. Straelen bleibt weiterhin punktloser Letzter.

Der SC Wiedenbrück besiegte den 1. FC Bocholt mit 2:1. Rot Weiss Ahlen unterlag der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit 1:2, obwohl die Gladbacher beim Zeitpunkt des Siegtores in Unterzahl agierten. Fortuna Düsseldorf besiegte den SV Lippstadt, auch dank der Profiunterstützung von Michal Karbownik, Nana Ampomah (Torschütze zum 2:1) und Kwadwo Baah, mit 3:1. Rödinghausen besiegte den 1. FC Düren mit 2:0.

Bereits am Freitag hatte Fortuna Köln mit seinem zweiten Saisonsieg den Tabellenführer Kaan-Marienborn ins Straucheln gebracht. Die Domstädter gewannen am Ende deutlich mit 3:0 (Tore: Lars Lokotsch (2) und Dustin Wilms). Am Sonntag empfängt die SG Wattenscheid 09 noch Alemannia Aachen.