Regionalliga: Wattenscheid düpiert Fortuna Köln - SG übersteht Schockmoment

Die SG Wattenscheid 09 holte dank eines 3:0-Heimsiegs gegen Fortuna Köln die ersten Zähler in der neuen Regionalliga-Saison. Torschütze Dennis Knabe sorgte für Schockmoment.

Mit einem diszipliniert erarbeiteten 3:0-Heimsieg gegen Fortuna Köln am 4. Spieltag der Regionalliga West holte Oberliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 nicht nur die ersten Punkte überhaupt in der neuen Spielzeit, sondern machte vor allem das 0:8-Debakel vom vergangenen Spieltag gegen Rot Weiss Ahlen wieder vergessen.

Dabei startete das Duell gegen die Domstädter mit einem Schockmoment. Das Spiel war erst wenige Sekunden alt, da lag SGW-Stürmer Dennis Knabe auf dem Rasen und musste behandelt werden. „Er war bewusstlos und ist einmal kurz weggenickt. In dem Moment, in dem er einen mitbekommen hatte, ist Felix Casalino auf mich zugekommen und hat gesagt: 'Coach, die Augen haben nicht geradeaus geschaut.' Dennis hat dann aber gesagt, dass er es nochmal probieren will. Unser Physio hat den Daumen hochgemacht und er hat sich so lange reingehauen wie es ging“, erklärte SGW-Trainer Christian Britscho.

SG Wattenscheid 09: Staudt - Brdaric (59. Jakubowski), Esser, Schurig, Malcherek - Kaminski, Renke, Yanik (56. Bosnjak), Casalino (72. Licina), Knabe (38. Yildiz), Yesilova : Staudt - Brdaric (59. Jakubowski), Esser, Schurig, Malcherek - Kaminski, Renke, Yanik (56. Bosnjak), Casalino (72. Licina), Knabe (38. Yildiz), Yesilova SC Fortuna Köln: Weis - Wellers (46. Di Fine), Langer, Rumpf (78. Hölscher), Scholz - Batarilo-Cerdic, Kegel, Försterling (46. Budimbu), Göcer (65. Lanius) - Marquet, Lokotsch Schiedsrichter: Florian Visse Tore: 1:0 Knabe (23.), 2:0 Yanik (45.), 3:0 Bosnjak (83:) Gelbe Karten: Kaminski, Brdaric, Esser, Renke Bes. Vorkommnisse: Marquet verschießt Handelfmeter (43.) Zuschauer: 878

Ausgerechnet Knabe war es dann der die Wattenscheider mit einem verwandelten Strafstoß in Führung brachte. Doch kurz vor der Pause hatten die Gäste ebenfalls durch einen Elfmeter die Chance auf den Ausgleich. „Wir haben im vierten Spiel den vierten Elfmeter gegen uns bekommen. Bruno Staudt hält ihn diesmal. Wenn dieser Elfmeter reingegangen wäre, geht dieses Spiel vielleicht schon wieder ganz anders aus“, betonte Britscho.

Anstelle des Kölner Ausgleichs erhöhte die SGW quasi mit dem Pausenpfiff durch Abid Yanik auf 2:0. Auch nach dem Kabinengang präsentierten sich die Schwarz-Weißen defensiv stabil und währten die Kölner Angriffsversuche ab, ehe Niko Bosnjak mit seinem Premieren-Treffer im SGW-Trikot für den 3:0-Enstand sorgte: „Ich bin der Meinung, dass sich die Jungs das absolut verdient haben über die Wochen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren haben“, freute sich Britscho.

Fortuna-Fehlstart perfekt

Auf der anderen Seite musste Fortuna-Trainer Markus von Ahlen die dritte Pleite im vierten Spiel hinnehmen. Nach dem Spiel richtete er deshalb einige Worte an die Fortuna-Anhänger: „Ich muss mich bei unseren mitgereisten Fans ein Stück weit für diesen wirklichen Fehlstart entschuldigen. Das muss man auch einfach so benennen und ganz deutlich so sagen. Für uns steht jetzt an aller erster Stelle über Leidenschaft, Kompaktheit und Teamgeist diesen Trend, der aus meiner Sicht schon etwas länger auch saisonübergreifend anhält, mit maximaler Energie zu brechen.“