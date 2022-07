Wuppertaler SV: Sportchef und Trainer nehmen Spieler vor Wattenscheid-Spiel in die Pflicht

Der Wuppertaler SV hat sein Auftaktspiel in der Regionalliga West gegen Rot Weiss Ahlen mit 1:2 (1:0) verloren. Am nächsten Spieltag gegen Wattenscheid muss der WSV nun abliefern.

Den Auftakt in die neue Saison der Regionalliga West haben sich die Verantwortlichen und Anhänger vom Wuppertaler SV sicherlich anders vorgestellt. Trotz Favoritenrolle und 1:0-Führung unterlag Wuppertal den Gästen von Rot Weiss Ahlen am Ende der Partie mit 1:2. Wuppertals Cheftrainer Björn Mehnert zeigte anschließend als fairer Verlierer.

Dennoch nahm er seine Mannschaft vor dem kommenden Spiel gegen Aufsteiger SG Wattenscheid 09 in die Pflicht. Mehnert kündigte an, dass seiner Mannschaft in der kommenden Woche ein hartes Training bevorstünde. Auch gegen Wattenscheid wird Wuppertal erneut Favorit sein.





In Bezug auf das kommende Spiel gegen die SGW erklärte der WSV-Trainer: „Es gibt genügend Dinge, die wir ändern werden. Und Favoritenrolle hin oder her, draußen auf dem Platz ist entscheidend. Wir werden erstmal wieder anfangen müssen das Tor zu verteidigen. Auch unsere Mentalität müssen wir wiederentdecken und vor allem das Arbeiten gegen den Ball. Das gilt für jeden einzelnen im Kader.”

Genau wie der WSV ist auch der kommende Gegner Wattenscheid am ersten Spieltag gescheitert. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet unterlag mit 1:4 bei Preußen Münster.

WSV-Sportchef Stephan Küsters fordert WSV-Akteure

Nach der eher suboptimalen Saisonvorbereitung und der Pleite im Auftaktspiel nahm Wuppertals Sportchef Stephan Küsters die Spieler des WSV in die Pflicht. Beim Testspiel gegen den KSV Hessen gab es eine 1:5-Klatsche. Darauf folgte ein mageres 2:2 gegen Utrecht II.

Mir fehlt momentan das Feuer und der Teamspirit, das muss man ganz klar sagen Stephan Küsters

„Mir fehlt momentan das Feuer und der Teamspirit, das muss man ganz klar sagen. Wir werden das Ganze jetzt analysieren und schauen, woran es liegt. Wir werden in der kommenden Woche extrem hart arbeiten, weil sowas können wir uns nicht bieten lassen. Man darf ein Spiel zwar nicht überbewerten, wenn man die beiden Vorbereitungsspiele aber mit dazu zählt, dann sind wir schon bei drei Partien und irgendwann ist das Maximum auch mal erreicht”, erklärte der Sportchef nach dem verlorenen Spiel gegen Ahlen.

Wie Trainer Mehnert, erklärte Küsters ebenfalls, dass den Spielern eine harte Trainingswoche bevorstehen werde. Der Sportchef wolle ein genaues Auge darauf werfen, welcher Spieler im Kader gut abliefert und die nötigen Qualitäten beweist, damit in der kommenden Woche die zweite Niederlage im zweiten Pflichtspiel vermieden werden kann.