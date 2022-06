RL West: Wuppertaler SV testet Innenverteidiger, SVR startet

In der Regionalliga West ist aktuell einiges los. Viele Klubs sind bereits in die Vorbereitung gestartet. Jedoch wird auch weiterhin Ausschau nach Verstärkungen gehalten.

Der Wuppertaler SV hat schon einige Transfers fixiert. Gut möglich, dass Tobias Reithmeir der nächste WSV-Zugang sein wird.

Denn der 22-jährige Innenverteidiger ist aktuell im Wuppertaler Mannschaftstraining zugegen und will sich für einen Arbeitsvertrag bei den Rot-Blauen empfehlen. Reithmeir absolvierte in der vergangenen Saison 31 Begegnungen für den Südwest-Regionalligisten FC Gießen. Zuvor stand er auch beim SV Rödinghausen und 1. FC Heidenheim, für den er auch drei Einsätze in der 2. Bundesliga verbuchte, unter Vertrag.

Lippstadt verlängert mit Balkenhoff

Derweil hat Christopher Balkenhoff einen neuen Kontrakt beim SV Lippstadt unterschrieben. Der Stammtorhüter verlängerte beim SVL um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2023. "Christopher ist ein absoluter Leistungsträger und eine Identifikationsfigur für unseren Verein. In den Gesprächen war schnell klar, dass der SV Lippstadt 08 für ihn die erste Anlaufstelle ist. Als hauptberuflicher Feuerwehrmann betreibt er einen riesigen Aufwand um für diesen Verein aktiv zu sein und ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine weitere Saison der Zusammenarbeit verständigen konnten", freut sich Lippstadts Sportchef Dirk Brökelmann.

Rödinghausen gibt Termine bekannt

Der SV Rödinghausen hat seine Kaderplanung abgeschlossen und startet am Montag mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung. Am Wochenende gab der SVR seinen Sommer-Fahrplan bekannt.

Die Termine in der Übersicht:

21.06.2022 – Leistungsdiagnostik

22.06.2022 – Öffentliches Training Bieren – 11 Uhr

25.06.2022 – Testspiel vs. Treubund Lüneburg (A) – 14 Uhr

02.07.2022 – Testspiel vs. PEC Zwolle (A) – ohne Öffentlichkeit

17.07.2022 – Testspiel vs. BSV Rehden (A) – 14 Uhr

23.07.2022 – Ligaauftakt