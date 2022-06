1. FC Bocholt: Neuzugang vom Wuppertaler SV

Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der neue Mann kommt vom Wuppertaler SV.

Der 1. FC Bocholt hat Isaak Akritidis vom Wuppertaler SV verpflichtet. Der 20-jährige offensive Außenbahnspieler wird vom Regionalliga-Dritten der abgelaufenen Saison für ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 ausgeliehen.

Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt, freut sich über den Deal: "Wir sind überzeugt davon, dass sowohl der Spieler als auch beide Vereine von dieser Leihe profitieren werden. Isaak ist variabel offensiv einsetzbar und mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende. Er bringt trotz seines jungen Alter bereits Regionalliga-Erfahrung mit. Isaak wird mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke unser Offensivspiel weiter beleben."

Isaak Akritidis wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des Wuppertaler SV und beim VfL Bochum ausgebildet und spielte dort in der Junioren-Bundesliga. Beim WSV brachte es Akritidis in seinen zwei Senioren-Spielzeiten bisher auf 22 Einsätze in der Regionalliga West und fünf Partien im Niederrheinpokal.

Und auch Isaak Akritidis ist voller Tatendrang: "Ich bin sehr gespannt auf die Herausforderung beim 1. FC Bocholt. Ich möchte meine Stärken einbringen, damit unser Team seine Ziele erreichen kann. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und auf eine aufregende Saison!"

1. FC Bocholt

Zugänge: Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Max Mahn (eigene U19), Fabio Simoes Ribeiro (SV Straelen), Gino Windmüller (VfR Aalen), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV, ausgeliehen)

Abgänge: Felix Göttling (Westfalia Gemen), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Tobias Boche (Rot-Weiß Oberhausen), Sergen Sezen, Louis Ferlings (beide Ziel unbekannt)