Ohne Pokalheld Wolze: So will der SV Straelen die Klasse halten

Der SV Straelen ist am 37. Spieltag der Regionalliga West beim FC Wegberg-Beeck (7. Mai, 14 Uhr) zu Gast und kann mit einem Sieg dem Klassenerhalt ein deutliches Stück näherkommen.

Der Abstiegskampf in der Regionalliga West geht in die finale Phase, zwei Spieltage sind noch zu absolvieren. Vier Absteiger stehen bereits fest und sechs Teams kämpfen noch darum, nicht den letzten Abstiegsplatz zu belegen. Der SV Straelen konnte unter Neu-Trainer Steffen Weiß zuletzt zwei Siege in Serie feiern.

Nach dem spektakulären Sieg im Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den MSV Duisburg (1:0) gewann der SVS auch gegen die Sportfreunde Lotte (2:1). Noch ist der Klassenerhalt nicht geschafft, aber mit einem Sieg beim bereits abgestiegenen FC Wegberg-Beeck (7. Mai, 14 Uhr) können die Straelener einen weiteren Schritt in Richtung Nicht-Abstieg machen. Sollte der Bonner SC zeitgleich bei RW Ahlen Punkte liegen lassen, winkt den Straelenern sogar schon in Wegberg der Ligaverbleib.

Weiß interessiert sich jedoch nicht für die Rechenspiele und sagte vor dem Spieltag: „Grundsätzlich ist mir das völlig egal. Es ist eine einfache Rechnung, wenn wir beide Spiele gewinnen, sind wir durch. Der Fokus liegt nur auf uns, es wird sich taktisch auch nicht viel unterscheiden. Lotte und Wegberg haben viele Ähnlichkeiten, der größte Unterschied ist, dass Wegberg mehr auf den zweiten Ball geht. Ich bin für das Spiel relativ optimistisch.“

Kapitän Kevin Wolze sah bei dem 2:1-Erfolg gegen Lotte die Rote Karte und wird aller Vorrausicht nach auch in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen. Das Sportgericht entschied auf zwei Spiele Sperre für den ehemaligen MSV-Spieler. Für den Coach ist das kein Grund zur Beunruhigung: „Jetzt steht noch der Einspruch an, aber ich gehe davon aus, dass es so bleibt. Die Mannschaft ist gut drauf. Wir haben genug Spieler, die das kompensieren können.“

Nach dem Auswärtsspiel in Wegberg, empfängt der SVS am letzten Spieltag den SV Rödinghausen (14. Mai, 14 Uhr).