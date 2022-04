Trainer-Hammer! VfB Homberg holt Erfolgstrainer zurück

Stefan Janßen kehrt zum VfB Homberg zurück. Das bestätigte der Regionalligist noch am Dienstagabend auf der vereinseigenen Homepage. Aktuell ist er noch in Hamborn tätig.

Mit dieser Meldung sorgt der VfB Homberg wahrlich für eine Überraschung: Stefan Janßen kehrt an den Rheindeich zurück. Wie der Verein am Dienstagabend vermeldete wird der frühere Erfolgscoach der Duisburger Nachfolger von Sunay Acar, der zuletzt nur wenige Wochen nach seiner Vertragsverlängerung von seinen Aufgaben entbunden wurde.

„Der VfB Homberg freut sich über die Rückkehr seines langjährigen Erfolgstrainers und ist auch froh, diese wichtige Personalentscheidung schnell geklärt zu haben. Jetzt gilt die Aufmerksamkeit der Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders für die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der Abstieg des VfB Homberg steht schon seit einigen fest. Zum einen ist das rettende Ufer durch Punkte nicht mehr erreichbar, zum anderen hat der Klub keinen Lizenz-Antrag für die kommende Saison gestellt.

Janßen war bereits von 2015 bis 2020 Trainer des heutigen Regionalliga-Schlusslichts. Der 52-Jährige hatte den Klub damals in der Landesliga übernommen und zu zwei Aufstiegen geführt. Zudem wurde er dreimal zum Duisburger Trainer des Jahres ernannt. In der Vorbereitung der Saison 20/21 hatte er sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Im Sommer vergangenen Jahres übernahm er mit den Sportfreunden Hamborn wieder einen Duisburger Traditionsklub in der Landesliga. Mit dem Klub kämpft er um den Aufstieg in die Oberliga.

Zuvor war Janßen auch als Trainer beim VfB Speldorf, dem TV Jahn Hiesfeld, bei der U19 von Rot-Weiß Oberhausen, dem SV Straelen und dem ETB Schwarz-Weiß Essen tätig.