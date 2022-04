VfB Homberg: Nächste Verstärkung für die kommende Saison

Der Kader des VfB Homberg nimmt immer mehr Formen an. Nun wurde der nächste junge Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein verpflichtet.

Der VfB Homberg hat den nächsten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Die sportliche Leitung des Regionalliga-Schlusslichts um Frank Hildebrandt und Wolfgang Graf hat am Dienstag die Verpflichtung von Samuel Owusu Addai bekanntgegeben. Er kommt vom voraussichtlichen zukünftigen Liga-Konkurrenten TV Jahn Hiesfeld an den Homberger Rheindeich.

Der 20-jährige Stürmer war im vergangenen Sommer von der U19 von Arminia Klosterhardt zu den Veilchen gewechselt. Zuvor war er unter anderem auch bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. In Hiesfeld kommt Addai auf 17 Einsätzen in Pflichtspielen, in denen er vier Treffer selbst erzielen konnte und fünf weitere vorbereitete. „Beim Scouting ist Addai dem VfB Homberg positiv aufgefallen, als ‚sehr schneller, technisch starker Rechtsaußen‘ soll er am Rheindeich den Sturm beleben. Wir heißen Samu beim VfB Homberg herzlich willkommen und wünschen ihm eine nicht nur sportlich erfreuliche Zeit“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

In den kommenden Tagen sollen weitere Zugänge für die kommende Saison bekanntgegeben werden. Vor Addai hatte der VfB Homberg bereits dessen Teamkollegen Pablo Overfeld verpflichtet. Zudem kommt Taoufiq Naciri vom TSV Meerbusch. Außerdem haben die Verantwortlichen Tim Ulrich aus der U19 hochgezogen.

Bei den Hombergern ist schon seit einigen Wochen klar, dass sie der Weg nach dieser Saison in die Oberliga Niederrhein führen wird. Zum einen kann die Mannschaft von Interimstrainer Tobias Schiek das rettende Ufer nicht mehr erreichen, zum anderen wurde keine Lizenz für die kommende Regionalliga-Spielzeit beantragt.