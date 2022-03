Regionalliga: So eine Spannung kennt man sonst nur aus der 3. Liga

Auf uns kommt ein heißer Endspurt in der Regionalliga West zu. Ein Kommentar.

Diese geballte Spannung kennt man eigentlich nur aus der 3. Liga. Hier war es in den letzten Jahren üblich, dass am letzten Spieltag noch etliche Teams in der Verlosung waren, wenn es um Auf- und Abstieg ging.

Und in dieser Spielzeit ist es auch in der Regionalliga West hart umkämpft. Aktuell scheint es nur für die Mannschaften auf den Plätzen sechs bis neun um vermeintlich wenig zu gehen.





Der Rest kann noch hoffen - Homberg und Uerdingen am Ende der Tabelle etwas ausgenommen: Im Aufstiegskampf hat sich noch kein Team endgültig verabschiedet, auch wenn Rot-Weiß Oberhausen oder der Wuppertaler SV nach dem 1:1 im Topspiel am Samstag einen weiteren Rückschlag verkraften mussten.

Aber da die ersten fünf Teams noch oft gegeneinander antreten müssen (Münster - F. Köln, RWO - RWE oder Fortuna Köln - RWO), sind auch größere Rückstände noch aufholbar, zumal keines der Spitzenteams derzeit vor Spielwitz sprüht. Man merkt, wie lang die Saison schon war, auch mit den Problemen, die Corona verursacht hat.

Auch am Ende der Tabelle ist es spannend. Ab Platz zehn muss gezittert werden, also ab Rot Weiss Ahlen abwärts. Auch, weil die Teams, die zuletzt einen positiven Trend hatten, am Wochenende in die Realität zurückgeholt wurden. Ahlen zum Beispiel. Unter der Woche gab es den fulminanten 2:0-Erfolg gegen RWE, drei Tage später ging RWA mit 1:6 bei der U21 des 1. FC Köln unter. Auch Bonn wurde durch ein 0:2 gegen Lotte wieder voll unten reingezogen.

Bei fünf Absteigern darf man sich derzeit nicht viel erlauben, sonst geht der Weg in die Oberliga. Vermutlich zusammen mit dem VfB Homberg und dem KFC Uerdingen, die so abgeschlagen sind, dass sie sich kaum noch retten können. Was vor allem für den FC Schalke eine Katastrophe wäre, wenn die U23 zum zweiten Mal absteigen würde.