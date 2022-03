Die Regionalliga West geht in die heiße Phase. Wir haben die wertvollste Elf der Liga zusammengestellt. Die Angriffsreihe kommt zusammen auf über 60 Scorerpunkte.

Wir haben die wertvollste Elf der Regionalliga West in einem 4-3-3-System aufgestellt. Spieler mit einem aktuell gültigen Profivertrag finden keine Berücksichtigung. Es geht ausschließlich um reine Regionalliga-Spieler. Die Marktwerte basieren auf den Daten von "www.transfermarkt.de":

Tor: Justin Heekeren (21), Rot-Weiß Oberhausen, 150.000 Euro

Rot-Weiß Oberhausen spielt eine gute Saison und mischt in der Tabelle ganz oben mit. Das ist auch ein Verdienst von Heekeren, der in 29 Spielen nur 27 Gegentreffer kassierte und schon neun Mal die Null hielt.

Linksverteidiger: Felix Bastians (33), Rot-Weiss Essen, 275.000 Euro

Bei RWE spielt der erfahrene Bastians als Linksverteidiger. In seiner langen Karriere, die ihn unter anderem schon zum VfL Bochum und in die Chinese Super League geführt hat, hat er aber auch gezeigt, dass er als Innenverteidiger spielen kann. In Essen ist er absolut gesetzt und spielt in der Regel durch.

Innenverteidiger: Daniel Heber (27), Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro

Heber ist einer der besten Innenverteidiger der Liga und dementsprechend auch beim Aufstiegskandidaten RWE eine feste Größe. In dieser Saison verpasste er zehn Liga-Spiele, weil er erst mit dem Corona-Virus infiziert war und sich dann einen Wadenbeinbruch zugezogen hat. Ende Januar 2022 kehrte er zurück und ist seitdem wieder gesetzt.

Innenverteidiger: Marcel Hoffmeier (22), SC Preußen Münster, 175.000 Euro

Neben Heber schafft es Münsters Dauerbrenner Hoffmeier ebenfalls in die Innenverteidigung. Von 29 möglichen Spielen absolvierte er 28, erzielte dabei zwei Tore und gab eine Vorlage. Auch sein Teamkollege Robin Ziegele, Oberhausens Nico Klaß und Wuppertals Lion Schweers hätten mit einem Marktwert von je 175.000 Euro zur Wahl gestanden.

Rechtsverteidiger: Kaan Kurt (20), Borussia Mönchengladbach II, 200.000 Euro

Kurt wird seit dieser Saison wieder in der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach II gelistet. Daher findet er mit einem Marktwert von 200.000 Euro den Weg in unsere Elf. In der Liga stand er in 19 Spielen auf dem Platz und gab drei Vorlagen. Von Oktober 2021 bis Januar 2022 hatte ihn ein Mittelfußbruch ausgebremst.

Linkes Defensives Mittelfeld: Kevin Wolze (32), SV Straelen, 200.000 Euro

Wolze erlebt ein bitteres Jahr beim SV Straelen. Nach zwei Ligaspielen und schon einem Tor fiel der Kapitän monatelang mit einem Kreuzbandriss aus. Am Wochenende feierte er beim 1:4 gegen den KFC Uerdingen sein Comeback. Der ehemalige Zweitligaprofi bringt Erfahrung aus 190 Spielen im Unterhaus und 88 Partien in der 3. Liga mit.

Zentrales (Offensives) Mittelfeld: Thomas Eisfeld (29), Rot-Weiss Essen, 300.000 Euro

In Essen wird Winterzugang Eisfeld, wie zuletzt auch beim VfL Bochum, aber im zentral offensiven Mittelfeld eingesetzt. Für RWE gelangen ihm dort in sieben Spielen schon drei Tore und zwei Vorlagen. Mit einem Marktwert von 300.000 Euro zählt er zu den wertvollsten Spielern der Liga.

Rechtes Defensives Mittelfeld: Thomas Kok (23), SC Preußen Münster, 200.000 Euro

In unserer doch sehr offensiv ausgerichteten Mannschaft ist Kok, der primär im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, für die Absicherung verantwortlich. Der 23-jährige Niederländer kam im Winter vom norwegischen Erstligisten FK Jerv nach Münster. Bei den Preußen kam er schon zu fünf Saisoneinsätzen, wobei aber noch keiner über die volle Distanz ging.

Linker Flügel: Tim Köther (21), Fortuna Düsseldorf II, 175.000 Euro

Köther kam im Sommer 2019 von Alemannia Aachen und schaffte ein Jahr später aus der U19 von Fortuna Düsseldorf den Sprung in die zweite Mannschaft. In der laufenden Saison kommt er in 26 Spielen auf sechs Tore und elf Vorlagen - eine herausragende Bilanz.

Mittelstürmer: Suheyel Najar (26), Fortuna Köln, 200.000 Euro

Der erste und einzige Spieler von Fortuna Köln ist in seiner Mannschaft absolut gesetzt. Najar stand in allen 29 Partien auf dem Feld und überbietet mit neun Toren und 18 Vorlagen sogar noch Köthers Bilanz. Fortuna Köln steckt mitten im Aufstiegskampf.

Rechter Flügel: Isaiah Young (23), Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro

Der US-Amerikaner komplettiert die wertvollste Elf der Regionalliga West. In der Offensive ist er flexibel einsetzbar und kommt bei uns daher über den rechten Flügel. Der frisch gebackene Torschütze des Monats Februar kann nach 29 Spielen sechs Treffer und zwölf Assists vorweisen - ebenfalls eine starke Bilanz.

Bank: Maximilian Schulze Niehues (33), SC Preußen Münster, 150.000 Euro - Nico Klaß (24), Rot-Weiß Oberhausen, 175.000 Euro; Robin Ziegele (25) Preußen Münster, 175.000 Euro - Luca Dürholtz (28), Rot-Weiss Essen, 200.000 Euro; Thorben Deters (26), SC Preußen Münster, 175.000 Euro - Rufat Dadashov (30), FC Schalke 04 II, 200.000 Euro; Gerrit Wegkamp (28), SC Preußen Münster, 175.000 Euro

