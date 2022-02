Es ist wie so oft. Im Winter gibt es fast keinen Spieltag ohne Absage. So auch an diesem Wochenende in der Regionalliga.

Die erste Absage für den anstehenden Regionalliga-Spieltag ist perfekt. Die Partie des Wuppertaler SV gegen den Bonner SC kann nicht stattfinden. Der Platz im Stadion am Zoo ist nicht bespielbar, sodass die Verletzungsgefahr für alle Spieler zu hoch wäre. Ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest.



