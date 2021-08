KFC Uerdingen: Zukunftsentscheidung zieht sich weiter hin

Der KFC Uerdingen kann offenbar immer noch keine endgültige Entscheidung über die kommende Regionalliga-Saison treffen. Das berichtet die WZ in ihrer Print-Ausgabe.

Und es zieht sich weiter. Eigentlich wollte der KFC Uerdingen noch am Montag eine Zukunftsmeldung für die kommende Saison in der Regionalliga verkünden. Um 14:42 Uhr postete der Klub über die sozialen Netzwerke, dass es „im Laufe des späteren Tages“ Nachrichten für einen Start in die Regionalliga-Saison 2021/22 geben sollte. „Wir bitten um Verständnis, dass sich dies jedoch noch ein klein wenig verzögert.“ Doch daraus wurde wieder einmal nichts.

Wie die Westdeutsche Zeitung in ihrer Printausgabe am Dienstag berichtet, sollte eigentlich die kurzfristige Rettung durch einen namentlich nicht bekannten Spender verkündet werden, der über einen Mittelsmann die sofort benötigten 100.000 Euro zur Verfügung stellt. Damit hätte die Kontopfändung des Vereins aufgehoben und seit Wochen ausgehandelte Sponsoring-, Stadion- und Ausrüstervertäge unterschrieben werden können. Der Verein selbst stellte in einer Mitteilung um kurz nach 23 Uhr klar, dass es sich um eine private Darlehenszahlung als eine von vielen Maßnahmen handle. "Leider konnte anders als erwartet im Laufe des heutigen Tages jedoch noch kein verbindlicher Abschluss über die privaten Darlehen erzielt werden. Dies wurde jedoch für den morgigen Dienstagvormittag fest zugesagt. Wir bitten daher noch um ein bisschen Geduld."

Insgesamt fordert das Finanzamt 400.000 Euro vom KFC Uerdingen e.V.

Sollte es auch am Dienstag zu keiner Einigung kommen, müsste nach der GmbH auch der eingetragene Verein Insolvenz anmelden. Dies bedeutet allerdings auch gleichzeitig, dass die Krefelder mit neun Minuspunkten in die Saison gehen würden, die am 14. August mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen startet.

Der Westdeutsche Fußballverband hatte laut Rheinischer Post bereits eine Entscheidung bis Dienstagvormittag verlangt. Immerhin: Offenbar ist ein Rückzug aus der Regionalliga West und damit ein Neubeginn in der Oberliga Niederrhein in der Saison 2022/23 vom Tisch.