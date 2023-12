KFC Uerdingen: Kader-Umbau geht weiter - Youngster verlässt den Verein

Der KFC Uerdingen hat einen weiteren Abgang vermeldet. Für welchen Klub der Spieler künftig aufläuft, ist bereits klar.

Der KFC Uerdingen war mit einem großen Kader in die Saison gestartet - offenbar einem zu großen, denn aktuell nehmen die Krefelder Korrekturen an ihrem Personal vor. Am Freitag vermeldeten sie den fünften Abgang dieses Winters.

So wird Furkan Baydar ab sofort nicht mehr an der Grotenburg auflaufen. Der 19-Jährige war im vergangenen Sommer aus der eigenen U19 ins Oberliga-Team aufgerückt. Insgesamt verbrachte er siebeneinhalb Jahre im Verein. Jetzt hat sich Baydar mit dem KFC auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

"Bei der gemeinsamen Aufarbeitung der ersten Saisonhälfte und Perspektiven sind wir zu dem Ergebnis gekommen, in der Winterpause den Vertrag aufzulösen", erklärt Trainer und Sportchef Marcus John. "Ich danke Furkan sehr für den langjährigen Einsatz im KFC-Trikot und wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute."

Wie es bei Baydar weitergeht, scheint auch schon festzustehen. Der junge Abwehrmann, der auf beiden defensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, bleibt offenbar in der Oberliga Niederrhein und der Region und wechselt zum Kellerkind SC St. Tönis.

Für Uerdingen sammelte Baydar acht Pflichtspieleinsätze, in denen er allerdings nur 40 Spielminuten absolvierte. Sechsmal wurde er in der Oberliga eingewechselt, zwei Auftritte als Joker kommen im Niederrheinpokal - unter anderem in der Schlussphase des Zweitrunden-Sieges gegen den MSV Duisburg - hinzu.

Baydar ist das zweite Eigengewächs, das den Klub dieser Tage verlässt. Am Mittwoch hatte der KFC die Vertragsauflösung von Anton Riegert bekannt gegeben. Ebenso stehen Maurice Haar (wechselt zur SG Wattenscheid 09), Fabio Di Gaetano und Aaron Schreck (beide Ziel unbekannt) als Abgänge fest.

"Ich werde Einzelgespräche mit allen Spielern führen und die Leistungen und Erwartungen abgleichen. Dann wird es bestimmt den ein oder anderen Spieler geben, der vielleicht auch auf uns zukommt, weil er sich mehr Spielzeit erhofft hat, die wir ihm nicht geben können", hatte Trainer John neulich angekündigt.