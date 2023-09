Oberliga Westfalen: Erster Punkt für Wattenscheid - Bövinghausen vergibt Sieg

Die SG Wattenscheid bleibt in der Oberliga Westfalen auch am vierten Spieltag ohne Sieg. Westfalia Rhynern sichert einen Punkt gegen den TuS Bövinghausen.

Der Gewinner des vierten Spieltags in der Oberliga Westfalen war der SV Schermbeck. Durch das 2:1 (2:0) bei Eintracht Rheine setzten sie sich auf den zweiten Tabellenplatz. Zwei frühe Tore durch Timur Karagülmez (14./24.) ebneten den Weg zum dritten Saisonsieg.

Ähnlich früh hatte auch Victoria Clarholz Lust auf Tore. Die beiden ersten Treffer beim 4:0 (2:0) gegen TuS Ennepetal fielen noch vor der 15. Minute. In der zweiten Halbzeit fanden die Gäste, trainiert von Sebastian Westerhoff, besser ins Spiel. Clarholz hatte aber immer wieder ein Bein oder einen Kopf dazwischen und traf noch zweimal.

Beim einzigen torlosen Spiel des Nachmittags konnte wohl nur der Gastgeber mit dem Punktgewinn leben. Während der FC Brünninghausen als Aufsteiger immerhin schon fünf Punkte auf dem Konto hat, wartet Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09 auch nach dem vierten Spiel noch auf den ersten Sieg der Saison. Das 0:0 in Brünninghausen war der erste Punktgewinn für die SG in dieser Saison. Damit steht Wattenscheid auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Den hat weiterhin die eigentlich ambitioniert in die Saison gegangene Westfalia aus Rhynern inne. Dabei konnten sie ebenfalls den ersten Punkt der Saison einfahren – wenn auch erst sehr spät. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:1) gegen TuS Bövinghausen durch Christian Antwi-Adjej fiel erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war Rhynern durch Jonas Telschow (4.) in Führung gegangen. Jeron Al-Hazaimeh (12.) und Bubakarry Fadika (88.) hatten das Spiel für Brünninghausen gedreht.

Erfolgreichster Aufsteiger ist die SpVgg Erkenschwick. Mit dem überraschenden 1:0 gegen den ASC 09 Dortmund gelang der Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Die Erkenschwicker verloren nur ihr erstes Saisonspiel und feierten jetzt sogar den zweiten Sieg in Folge.

Die TSG Sprockhövel setzte sich durch das 2:1 bei der SG Finnentrop/Bamenohl auf den vierten Tabellenplatz. Duran Deniz traf in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zum Siegtreffer für Sprockhövel.

Türkspor gelingt der erste Saisonsieg

Bereits am Samstag hatten sich die SpVgg Vreden und die Sportfreunde Siegen torlos voneinander getrennt. Türkspor Dortmund feierte beim 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte seinen ersten Saison- und Oberliga-Sieg. Für die Lotter war es die erste Saisonniederlage.

Spitzenreiter 1. FC Gievenbeck hatte am Freitagabend 1:1 gegen den SC Preußen Münster II gespielt.