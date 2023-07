Oberligist SV Straelen geht mit einem neuen Trainer in die Saison. RevierSport hat mit Sunay Acar gesprochen.

Am 01. Juli 2023 hatte Sunay Acar seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Trainer des SV Straelen. In die Kaderplanung war der gebürtige Duisburger allerdings schon länger involviert, denn bereits Ende März hatte Acar, der in der Pressemitteilung des Vereins als "Wunschtrainer" betitelt wurde, seine Zusage gegeben.

Zuletzt war der 44-Jährige von 2020 bis 2022 als Coach seines Herzensvereins VfB Homberg tätig, den er in der Saison 2020/21 sensationell zum Klassenerhalt in der Regionalliga West führte.

Nun möchte Acar mit dem Regionalliga-Absteiger von der niederländischen Grenze eine neue Erfolgsgeschichte schreiben. RevierSport hat mit Sunay Acar (44) über seine ersten Eindrücke, den Kader und die Ziele für die Saison 2023/24 gesprochen:

Sunay Acar über…

seine ersten Eindrücke beim neuen Verein: "Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Die Mitarbeiter und das Umfeld sind engagiert und die Bedingungen sind für einen Trainer und die Mannschaft überragend. Wir trainieren auf wirklich hervorragenden Rasenplätzen. Ich spüre, dass in dem Verein, nach einem schwierigen Jahr ohne viele Erfolgserlebnisse, eine Aufbruchstimmung herrscht. Das muss auch so sein. Alle rücken wieder zusammen und wollen die letzte Saison korrigieren."

die Herausforderung nach dem Regionalliga-Abstieg: "Der Verein hat in den letzten Jahren große Erfolge gefeiert – sowohl die Aufstiege, aber auch den Niederrheinpokal-Sieg 2022. Daran gilt es wieder anzuknüpfen. Das geht aber nicht von heute auf morgen und braucht Zeit. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen und nicht zusammenkaufen. Deswegen legen wir großen Wert auf die Charaktere und die Qualität der Spieler. Was ganz wichtig ist, dass wir wieder ein Team formen. Wir sind in der Bringschuld und das ist uns bewusst. Wir müssen als Mannschaft näher an unsere Fans und den Verein rücken und werden alles versuchen, wieder erfolgreichen, guten Fußball zu spielen."

die Kaderqualität und bisherigen Transferaktivitäten: "Wir haben uns bis jetzt mit jungen, talentierten Spielern gut verstärkt. Mit Markus Müller haben wir einen Spieler verpflichtet, der eine große Erfahrung aus dem Profibereich mitbringt. Mit Tom Hirsch und Isaac Kaan haben wir zwei Spieler geholt, die die Oberliga Niederrhein kennen und eine hohe Qualität mitbringen. Wir brauchen sicher noch zwei, drei Unterschiedsspieler, um im oberen Drittel mitzuspielen. Wichtig wird sein, dass wir ein Team auf das Feld schicken, welches uns und unseren Fans wieder viel Freude bereitet."

die Ziele für 2023/24: "An große Ziele denke ich nicht. Es ist wichtig, dass wir uns kleine Etappenziele setzen. Man hat in Homberg gesehen, wie schwierig es nach einem Abstieg ist. Vom direkten Wiederaufstieg möchte ich gar nicht sprechen. Davon sind wir als Mannschaft von der Qualität und Quantität weit entfernt."