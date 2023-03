VfB Homberg: Erster Sommerzugang ist fix - 112-maliger Oberligaspieler kehrt zurück

Zehn Spieltage vor Schluss befindet sich der VfB Homberg im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Doch, klar: die Duisburger müssen auch in dieser Situation die neue Saison planen.

Der VfB Homberg um Trainer Stefan Janßen und Manager Frank Hildebrandt hat es aktuell nicht einfach.

Denn zehn Spieltage vor Saisonende in der Oberliga Niederrhein rangiert der ehemalige Regionalligist gerade einmal zwei Punkte über dem Strich und muss aktuell sowohl mit Plan A (Oberliga) als auch mit Plan B (Landesliga) in der Schublade hantieren.

Einen Spieler konnte die Verantwortlichen nun überzeugen, ligaunabhängig ab dem 1. Juli 2023 wieder für den VfB Homberg zu spielen. Rechtsverteidiger Jonas Haub kehrt an den Rheindeich zurück.

Zwei Jahre - von 2017 bis 2019 - hatte er das Trikot des VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein getragen und 2018/2019 seinen Beitrag zum Regionalliga-Aufstieg geleistet, dann schloss er sich dem TVD Velbert an.

Bei den "Bäumern" hat er in vier Jahren fast 70 Pflichtspiele absolviert, ohne die Covid-Pandemie wären es sicher mehr geworden. Insgesamt kommt Haub auf 112 Einsätze in der Oberliga. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 17 Begegnungen (kein Tor, drei Vorlagen) für TVD Velbert.

Der 26 Jahre alte gebürtige Moerser spielt vorrangig als Rechtsverteidiger, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Schon im Juniorenbereich hat er mehrere Jahre das VfB-Trikot getragen, für Fortuna Düsseldorf ist er 27 Mal in der A-Junioren-Bundesliga aufgelaufen. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er bei der zweiten Mannschaft der Fortunen in der Regionalliga West - vier Einsätze insgesamt.

"Wir freuen uns, dass Jonas zurückkommt. Er ist ein super Spieler und top Charakter. Schön, dass das geklappt hat", sagt Hildebrandt, Sportlicher Leiter des VfB.