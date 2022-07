KFC Uerdingen: Gelungene Saisoneröffnung, Trainer Voigt lobt Team für Turniersieg

Strahlendes Wetter, viele Zuschauer und zwei Siege. Die Saisoneröffnung des KFC Uerdingen war ein voller Erfolg.

Am Sonntag lud der KFC Uerdingen seine Fans zur Saisoneröffnung in den Sportpark Oppum ein. Der Eintritt war kostenlos, zudem gab es für die Zuschauer am Rande der Partien schon Tickets für das erste Pflichtspiel gegen den Cronenberger SC (6. August, 18 Uhr) zu gewinnen.

Um seine Fans zu unterhalten, organisierte der KFC ein kleines Turnier. Die Landesligisten Blau-Weiß Mintard und 1. FC Mönchengladbach waren zu Gast. In drei Partien mit jeweils 60 Minuten Spielzeit sollte der Sieger des Turniers ermittelt werden. Uerdingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beide Spiele ohne Gegentor. Mintard wurde mit 2:0 geschlagen, Oberliga-Absteiger Mönchengladbach kam mit 6:0 unter die Räder. Dabei trat der Gastgeber mit zwei verschiedenen Startaufstellungen an.





Trainer Alexander Voigt kommentierte die Siege seiner Mannschaft: „Wir haben zum Glück einen großen Kader, deswegen konnten wir es gut aufteilen. Mit Mintard hatten wir im ersten Spiel einen Gegner, der gute Gegenwehr geleistet hat. Aber die Jungs haben dagegengehalten, es waren sehr viele junge Spieler auf dem Platz. Das wollten wir als Trainerteam sehen. In der zweiten Partie konnte man erkennen, dass Mönchengladbach ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Aber auch da muss man die Tore erstmal schießen, die haben wir schön herausgespielt.“

Weil dem KFC ein Testspiel-Gegner abgesprungen ist, steht derzeit nur noch eine Partie vor dem Pflichtspiel-Auftakt auf dem Programm. Laut dem Trainer werde aber für das kommende Wochenende noch ein neuer Gegner gesucht. Am Mittwoch (27. Juli, 16 Uhr) trifft der Regionalliga-Absteiger an der Sportschule Wedau auf die Vereinigung der Vertragsfußballer, die sich dort fit halten und für eine neue Aufgabe empfehlen wollen.

Voigt: "Jetzt zählt nur noch der 6. August"

Zumindest bei den Uerdingern dürfte es für die vertragslosen Spieler schwer werden, noch einen Vertrag zu bekommen. Mit Philipp Meißner verpflichteten die Krefelder das letzte Puzzlestück für ihre Mannschaft, die Planungen sind somit beendet. „Wir können jetzt zufrieden sein, es gibt keine offenen Positionen mehr.“

In etwas weniger als zwei Wochen startet für den Aufstiegs-Mitfavoriten die neue Oberliga-Spielzeit. Der Coach zog sein Fazit aus der bisherigen Vorbereitung: „Wir sind froh, wenn der Meisterschaftsbetrieb losgeht. Zum Glück sind wir ohne Verletzungen durchgekommen. Insgesamt können wir mit den Ergebnissen und der bisherigen Spielweise sehr zufrieden sein. Jetzt zählt nur noch der 6. August.“