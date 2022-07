Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen präsentiert erfahrenen Abwehrspieler

Der KFC Uerdingen hat noch einmal Erfahrung für die Abwehr verpflichtet. Vom VfB Homberg kommt Philipp Meißner an die Grotenburg.

Der KFC Uerdingen hat den nächsten Spieler unter Vertrag genommen. Vom Ligarivalen VfB Homberg kommt Abwehrspieler Philipp Meißner. Er ist nach Babacar M’Bengue, Pascale Talarski und Sander Rau der vierte Spieler, der vom Rheindeich an die Grotenburg wechselte. Er ist als linker Verteidiger bei den Krefeldern um Trainer Alexander Voigt eingeplant, auch wenn er in Homberg größtenteils rechts in der Viererkette aufgelaufen war.

„Wir sind nach langer Suche froh, dass wir einen gestandenen linken Verteidiger gefunden haben. Er hat seine Qualitäten bereits in Regional- und Oberliga bewiesen. Wir können es kaum erwarten, dass er zur Mannschaft stößt“, freut sich der Trainer über den Neuzugang für die Defensivabteilung.

Der 31-jährige Kölner hatte einst bei Bayer Leverkusen und dem Wuppertaler SV das Fußball spielen gelernt. In der Oberliga spielte er auch schon für die SSVg Velbert (2010 - 2013), den FC Kray (2013 - 2016) und den 1. FC Bocholt (2016 - Januar 2022). Insgesamt kann Meißner die Erfahrung von 60 Regionalliga-Spielen, 120 Spielen in der Oberliga Niederrhein (acht Tore, 16 Vorlagen) und 33 Einsätzen in der NRW-Liga (ein Tor) vorweisen.

Transfers KFC Uerdingen

Zugänge: Ryo Iwata (1. FC Mönchengladbach), Phil Zimmermann, Mika Rudnik (beide Viktoria Köln U19), Maximilian Funk, Vedran Beric, Robin Udegbe (beide SV Straelen), Pascale Talarski, Babacar M’Bengue, Sander Rau, Philipp Meißner (VfB Homberg), Kevin Weggen (Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Maik Odenthal (RW Oberhausen),Yaman Hasal (FC Remscheid), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Hun Brando Danh Do (eigene U19), Kai Bastian Evers (SV Lippstadt).

Abgänge: Ji-hwan Yun (FC Kray), Jovan Jovic (SC Paderborn II), Leon Augusto (Bonner SC), Abdul Fesenmeyer (1899 Hoffenheim), Pepijn Schlösser (Alemannia Aachen), Jason Prodanovic (Holstein Kiel II), Marco Cirillo (SV Straelen), Shawn Jeroch, Justin Neiß, Miran Agirbas, Luca Jensen, Noe Baba, Jonathan Canto, Fabio Minino, Erdinc Karakas, Jesse Sierck, Tim Brdaric (alle Ziel unbekannt), Justin Ospelt (FC Vaduz, war ausgeliehen).