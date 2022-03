Oberliga Westfalen: Enges Aufstiegsrennen, umkämpfter Platz zehn

Zwei Spieltage sind es noch bis zur Aufteilung der Oberliga Westfalen in Auf- und Abstiegsgruppe. In allen Tabellenregionen stehen noch Entscheidungen aus.

Noch zwei komplette Spieltage plus Nachholspiele, dann ist der erste Saisonteil der Oberliga Westfalen absolviert. Der 1. FC Kaan-Marienborn geht als Spitzenreiter in den 19. Spieltag, zwei Zähler vor der Reserve des SC Paderborn. Gerade im oberen Tabellendrittel geht es eng zu, auch im Rennen um die Aufstiegsrunde sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Ein Blick auf die Ausgangslage.

Die Spitze

Mit 42 eingefahrenen Zählern führt Kaan-Marienborn knapp vor der Paderborner Zweitvertretung (40). Die ersten sechs Teams der Tabelle trennen gerade einmal neun Punkte. Brisant dabei: Auf Platz sechs liegt der FC Gütersloh (33 Punkte), der aber zwei Spiele weniger als das Spitzenduo absolviert hat, auch die SG Wattenscheid (38) als Dritter hat noch ein Spiel in der Hinterhand und könnte mit einem Sieg neuer Zweiter werden. Westfalia Rhynern und der ASC Dortmund sind punktgleich mit je 36 Punkten auf den Plätzen vier und fünf. Auf Platz sieben folgt dann der SV Schermbeck, der seinen Platz in der Aufstiegsrunde jedoch noch nicht gesichert hat.

Die Aufstiegsrunde

Der zehnte Tabellenplatz ist der letzte, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Derzeit halten ihn die Sportfreunde Siegen (27 Punkte). Der SV Schermbeck (29) sowie Eintracht Rheine und TuS Erndtebrück (beide 28) sind ebenfalls noch nicht sicher. Zwar fehlen der SpVgg Vreden (22) auf Platz elf bereits fünf Zähler, dazu kommt ein schlechtes Torverhältnis, dahinter lauert jedoch die TSG Sprockhövel (20), die erst 15 Spiele absolvieren konnte und somit beispielsweise drei Partien weniger auf dem Konto haben als Erndtebrück auf Platz neun. Von den Teams, die derzeit in der Abstiegsrunde antreten müssten, hat ansonsten keines mehr realistische Chancen auf die Aufstiegsrunde.

Das Tabellenende

Auch im Tabellenkeller geht es eng zu. Westfalia Herne scheint als Tabellenletzter abgeschlagen, zwischen Platz 13 und 20 sind es allerdings nur sieben Punkte. In der Abstiegsrunde wird es dann für die Mannschaften von Finnentrop-Bamenohl, Preußen Münster II, TuS Ennepetal (alle 19), Hammer SpVg (18), Victoria Clarholz (16), TuS Haltern am See (15), Holzwickeder SC (14), RSV Meinertshagen (12) und Schlusslicht Herne (6) um den Klassenerhalt gehen, ebenso wie für die zwei Teams, die den Sprung unter die ersten Zehn verpassen.

Bereits unter der Woche folgen einige der Nachholspiele, unter anderem ist Vreden zum direkten Duell in Sprockhövel zu Gast. Am Sonntag werden dann die nächsten Entscheidungen um den weiteren Saisonverlauf fallen.