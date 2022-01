Der VfB Hilden 03 hat in einem vereinsinternen Testspiel seine Zweitvertretung mit 1:0 geschlagen. Sportlich von Wert war jedoch wohl nur die erste Halbzeit.

Das Oberliga-Team des VfB Hilden 03 hat im vereinsinternen Testspiel gegen die Zweitvertretung aus der Landesliga erwartungsgemäß die Oberhand behalten. Für Hilden-Coach Tim Schneider allerdings kein vollwertiger Test über die gesamte Spieldauer. Der Gegner musste ab Beginn der zweiten Halbzweit in Unterzahl spielen.

„Komisches Spiel“ für Trainer Schneider

„Es war ein komisches Spiel“, stellte Tim Schneider nach der Testpartie gegen die eigene zweite Mannschaft fest. Der Chefcoach des Oberliga-Teams nannte dafür zwei Gründe. „Wir wollten ein anderes System ausprobieren, das wir langfristig etablieren wollen. Das war für die Jungs ungewohnt, aber dafür macht man ja Testspiele“, erläuterte Schneider. Der Plan ging jedoch nur in der ersten Halbzeit auf, weil das Landesliga-Team nach dem Seitenwechsel verletzungsbedingt in Unterzahl spielte. In der letzten Viertelstunde avancierte das interne Vereinsduell unter der Leitung eines eigens angeforderten Schiedsrichtergespanns endgültig „zu einem guten Trainingsspiel“, merkte Schneider an.

Umstellung auf Dreierkette

Dem Tor des Tages ging eine Ecke voraus. Der Ball landete bei Isaak Kang, der aus dem Rückraum ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung der Oberliga-Truppe traf (72.). Zuvor hatte die Erste nur eine gute Chance in der ersten Halbzeit, als Pascal Weber über die rechte Seite nach vorne stürmte und den Ball dann zurück auf Talha Demir legte. Doch dessen Schuss klatschte nur an die Latte (27.). „Gerade in der zweiten Halbzeit hat die Partie spielerisch beiden Teams nicht wirklich etwas gebracht, aber ich habe trotzdem viele Erkenntnisse gewonnen“, bilanzierte Schneider später und kündigte an, bei Bedarf auch in den nächsten Testspielen die Umstellung auf eine Dreier-Kette in der Abwehr zu versuchen. Vielleicht schon am Sonntag beim Mittelrheinligisten VfL Vichttal.

Coach der Zweiten sieht guten Auftritt seiner Mannschaft

Fabian Nellen, der Coach des Landesligateams, sah knapp eine Stunde lang einen interessanten Vergleich, in dem seine Schützlinge den Oberligakollegen engagiert und konzentriert entgegentraten. „Kann sein, dass meine Jungs vielleicht etwas motivierter ins Spiel gingen. Wir haben das jedenfalls über weite Strecken gut gemacht, aus einer stabilen Deckung mit Kontern zahlreiche Nadelstiche gesetzt“, so der 35-Jährige.