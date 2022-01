SSVg Velbert: Bis 2024! Spitzenreiter verlängert mit Leistungsträger

Bereits unter der Woche vermeldete die SSVg Velbert die Vertragsverlängerung von Trainer Hüzeyfe Dogan. Nun konnte ein Leistungsträger langfristig gebunden werden.

Zu Beginn der laufenden Saison wechselte der gebürtige Duisburger Marcel Lenz vom ETB Schwarz-Weiß Essen zunächst für ein Jahr nach Velbert, nun verlängerte auch er vorzeitig bis Ende Juni 2024 seinen laufenden Vertrag.

Der 29-jährige Torwart wurde in der Jugendmannschaft des FC Schalke 04 ausgebildet. Nach mehreren Jahren beim Drittligisten MSV Duisburg, wo er bereits einige Erfahrung in der 2. und 3. Liga sammeln konnte, und einem Abstecher nach Essen, wechselte der ehemalige U19-Nationalspieler ins Bergische Land und fühlt sich seither richtig wohl: „Ich bin froh diesen Schritt gegangen zu sein. Es passt einfach sehr gut in der Mannschaft und das trägt natürlich zum Erfolg bei“, sagt der Stammtorwart.

Auch berufliche Zukunft gefunden

Mittlerweile hat Lenz auch seine berufliche Zukunft im Umfeld des Vereins gefunden. „Ich bin dankbar, dass der Verein mich bei meiner beruflichen Karriereplanung unterstützt, das ist nicht selbstverständlich und ermöglicht mir, dass ich mit vollem Einsatz meiner Leidenschaft nachgehen kann“, ergänzt er.

Lenz spielt seit seinem Start bei der SSVg eine wichtige Rolle für die Stabilität der Defensive der Mannschaft und die Bilanz spricht für sich. Die Hälfte aller Spiele der Hinrunde meisterte er ohne Gegentor, davon die letzten vier Spiele am Stück. "Marcel ist ein Typ mit Haltung, wie ihn jeder Trainer zu schätzen weiß - auf dem Platz, aber vor allem auch in der Kabine! Von daher freue ich mich natürlich sehr, dass uns Marcel auch weiterhin erhalten bleibt", sagt Cheftrainer Hüzeyfe Dogan.

Nach der Verlängerung mit Erfolgscoach Dogan und seinem Trainerteam ein weiterer wichtiger Baustein für den Oberligisten. Der Verein führt aktuell die Tabelle der Oberliga Niederrhein ungeschlagen an. Torwart Lenz soll also auch in Zukunft das Tor beim Ligaprimus sauber halten, um so beim Projekt Aufstieg in die Regionalliga West mitzuhelfen.