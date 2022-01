1.FC Mönchengladbach: Neuausrichtung - Größerer Fokus auf die Jugend

Aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten hat beim 1.FC Mönchengladbach ein Umdenken stattgefunden. Der Verein will in Zukunft noch mehr auf die Jugend setzen.

Die Ereignisse der letzten Wochen rund um den Verein haben die Schlagzeilen zuletzt in Fußball-Niederrhein geprägt. Der 1.FC Mönchengladbach will in Zukunft daraus Konsequenzen ziehen. Noch mehr als ohnehin schon angedacht, sollen die Jugendmannschaften des ältesten Amateurvereins im Westen im Vordergrund stehen. Was das für die sportliche Nachhaltigkeit für die Oberliga-Mannschaft bedeutet, ist noch nicht absehbar. Erste Folgen sind dennoch bereits eingetreten.

Priorität soll auf den Junioren liegen

Der Fokus auf die Junioren-Teams soll beim Oberligisten zukünftig Priorität genießen. Der Fortbestand einer Senioren Mannschaft auf Oberliga-Niveau ist wohl nicht mehr das oberste Credo. Die schlechten Trainingsbedingungen und Umstände auf der Sportanlage hatten sich zuletzt auch auf die Leistungen der Jugendspieler ausgewirkt. Das soll ich nun ändern. Die ersten Folgen für die Senioren-Abteilung werden langsam sichtbar. Nach aktuellem Stand geht das Oberliga-Team auch 2022 an den Start. Der Verein hat seine Spieler in die Pflicht genommen, die unter anderem dabei helfen sollen, für einen ordentlichen Spielbetrieb in der Rest-Runde zu sorgen. Ob die Mannschaft über den Sommer hinaus im höherklassigen Amateurfußball Bestand haben wird, darf zumindest angezweifelt werden.

Zweite Mannschaft muss Spielbetrieb einstellen

Einen Rückzug hat es dann aber doch gegeben. Nach der dritten Mannschaft hat der 1. FC Mönchengladbach auch die auf Rang drei platzierte Kreisliga-B-Truppe zurückgezogen. Unter anderem deshalb, damit der bisherige Coach Rudolfo Torrens Amin Fadel als Co-Trainer unterstützen kann. Die Westender haben somit nur noch eine Senioren-Mannschaft, was auf den Spielbetrieb der Erstvertretung noch auf einer anderen Ebene Folgen haben könnte. "Das heißt aber nicht, dass es da in der Zukunft nicht auch wieder eine Reserve geben kann", schildert der Vorsitzende Oh.

Mit Fadel und Torrens bereitet sich die Oberliga-Truppe auf die verbliebenen Duelle der Halbserie vor. "Die Testspielgegner der Vorbereitung hat Amin alle kontaktiert, bis auf eine Partie sollen die Spiele alle wie geplant über die Bühne gehen", stellt Oh klar, lässt aber zeitgleich durchblicken, dass der gesamte Kader auch mit den Aufgaben neben dem Spielfeld vor einer großen Herausforderung stehe: "Das hat die Mannschaft zugesagt, obwohl ich schon den Eindruck habe, dass das ein dickes Brett für die Mannschaft zu sein scheint."

Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen, was die weiteren Planungen beim 1. FC Mönchengladbach angeht. Die nächsten Wochen bleibt es also abzuwarten, in welche Richtung sich die Situation noch entwickelt.