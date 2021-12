Landesliga: So geht der VfB Frohnhausen mit der 2G-Regel um

Niederrhein-Landesligist VfB Frohnhausen trifft am Sonntag auf den VfB Speldorf. Für die Essener ist es das erste Heimspiel unter 2G-Bedinungen.

Seit dem 24. November gilt in NRW die neue Corona-Schutzverordnung. Demnach müssen alle Beteiligten die 2G-Regel erfüllen, also entweder genesen oder vollständig geimpft sein. Eine Ausnahme gibt es derweil für nicht immunisierte Spieler und Schiedsrichter, die stattdessen einen tagesaktuellen negativen PCR-Test vorzeigen müssen.

Wie gehen die Vereine seit Inkrafttreten der Regel mit den neuen organisatorischen Herausforderungen um? Welches Konzept haben sie und wie stark sind sie selbst in personeller Hinsicht betroffen? RevierSport hat mit Issam Said, Trainer des Landesligisten VfB Frohnhausen, gesprochen.

Said: „Sind gut vorbereitet“

„Natürlich ist die neue Regel jetzt ziemlich kurzfristig eingeführt worden, aber auf der anderen Seite mussten wir ja aufgrund der aktuellen Situation damit rechnen, wir sind also als Verein gut vorbereitet“, sagt Said vor dem Heim-Duell mit dem VfB Speldorf am kommenden Sonntag (5. Dezember, 15 Uhr).

„Aktuell regeln wir das noch so, dass wir zusätzlich zwei bis drei vereinsinterne Mitarbeiter zur Kontrolle der Nachweise an die Eingänge stellen. Auf Dauer werden wir da aber wohl auch externe Securities beauftragen, damit unsere Vereinsmitarbeiter gerade auch zu der aktuellen Jahreszeit dann nicht stundenlang am Tor stehen müssen, ohne das Spiel richtig verfolgen zu können“, führt er fort.

Frohnhausen übernimmt vorerst die Test-Kosten

Was die eigene Mannschaft angeht, ist Frohnhausen personell durch die veränderte Situation noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Aktuell seien 3 Spieler nicht vollständig immunisiert. Die Kosten für die PCR Tests übernimmt für die Spiele am Wochenende der Verein. Zum Training müssen die Betroffenen nicht erscheinen.

„Da sind wir als Landesligist noch einigermaßen gut aufgestellt und auf die Situation vorbereitet. Viel härter trifft es da die unterklassigen Mannschaften aus Bezirks- und Kreisligen. Die können nicht alle einfach mal so die Kosten für die Tests tragen, und wenn du da dann acht, neun Spieler hast, die von der neuen Regel betroffen sind, haben diese Vereine ein echtes personelles Problem“, denkt Said auch an die Teams aus den unteren Ligen.

Auch er und der Verein hätten eine vorgezogene Winterpause befürwortet. Dafür sei definitiv noch Platz im Kalender gewesen. Außerdem hätten dann einige Spieler, die noch nicht vollständig immunisiert sind, noch Zeit, sich impfen zu lassen. Somit wären auch die Unterschiede darin, wie stark die einzelnen Vereine von den Maßnahmen betroffen sind, nicht mehr so groß. „Aber die Situation“, sagt Said, „ist jetzt so, wir nehmen das alles so an, und sind als VFB Fronhausen auch zuversichtlich, den Spielbetrieb bis zur Winterpause noch gut durchziehen zu können.“