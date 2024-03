Benjamin Lowens arbeitete einige Jahre als Spielerberater. Jetzt hat er sich als ehemaliger Torwart auf talentierte Torhüter spezialisiert.

Einst entdeckte Benjamin Lowens Jonas Kersken bei den Sportfreunden Baumberg. Über den heutigen Oberliga-Niederrhein-Spitzenreiter ging es für den Torhüter in die U19 von Rot-Weiss Essen, später zur U23 von Borussia Mönchengladbach, bis er schließlich bei den Fohlen einen Profivertrag unterschrieb.

Der 23-jährige Kersken, der zuletzt an den SV Meppen und Arminia Bielefeld ausgeliehen war, ist ein Paradebeispiel dafür, wie es für die Lowens-Schützlinge in Zukunft laufen könnte. Nämlich von einem Verein, der über kein Nachwuchsleistungszentrum verfügt, zu einem NLZ-Klub zu wechseln.

Dafür hat der 36-jährige Lowens die "Elite Football Academy" - mehr Informationen erhalten Sie hier - ins Leben gerufen. An den Standorten Köln, Leipzig, Hamburg und neuerdings auch Essen will der ehemalige Oberliga-Torwart Lowens mit seinem Team jungen Torwart-Talenten auf den Weg ins Nachwuchsleistungszentrum verhelfen.

"Das ist immer der Optimalfall. Aber: wir wollen jeden Torwart, der zu uns kommt, besser machen. Das kann auch ein Kreisliga-Keeper sein, der mal in der Landesliga spielen will. Wir sind ein professionelles Team und wissen ganz genau, wie wir die Jungs auf das nächste Level bringen. Das ist unser Ziel. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch unseren Job erfüllt", betont Lowens, der einst für wenige Wochen Trainingstorwart in der "Trainingsgruppe 2" der TSG Hoffenheim war, in die der Klub im Jahr 2013 ausgemusterte Profis abgeschoben hatte.

Klar: Das Programm der Academy ist kostenpflichtig. Lowens erklärt: "Es gibt für jeden ein Angebot. Wir können über alles sprechen. Fakt ist, dass wir eine 90-minütige Einheit pro Woche anbieten. Und wer bei uns mitmacht, uns vertraut, der hat auch ein Gesamtpaket - heißt: Torwarttraining, Koordinations- und Athletiktraining sowie auch eine Spielerberatung, wenn erwünscht. Ich weiß ja als langjähriger Berater, wie das Geschäft funktioniert und kann immer gerne Tipps geben."