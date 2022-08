VfL Bochum: U19-Trainer Butscher nach zweitem Sieg nur mit einer Halbzeit zufrieden

Durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Preußen Münster konnte der VfL Bochum in der A-Junioren Bundesliga West seinen zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern.

Zum 2. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West traf der VFL Bochum am Samstagmittag auf den SC Preußen Münster. Zum Auftakt am letzten Wochenende konnten die Bochumer Nachwuchsfußballer einen 2:0-Sieg gegen den FC Viktoria Köln feiern, während die Gäste aus Münster im ersten Saisonspiel eine 2:0-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf hinnehmen mussten. An diesem Wochenende jubelte Bochum erneut: 2:1 lautete das Endergebnis.

Bereits fünf Minuten nach Anpfiff konnte der VfL Bochum in Führung gehen. Schiedsrichter Luca Maurer sah im Strafraum einen Stoß gegen Mats Pannewig und zeigte auf den Punkt. Florian Berisha trat an und versenkte den Ball zur 1:0-Führung für Bochum. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel und Münster kam in der Mitte der ersten Hälfte zum Ausgleich. Bei einem langen Ball auf Till Hausotter verschätzte sich VfL-Keeper Finn Gregor Kotyrba. Er wollte den Ball außerhalb des Strafraums klären, doch Hausotter war eher am Ball, umkurvte Kotyrba und musste nur noch ins leere Tor einschieben.

Alle News zur U19-Bundesliga West

In der zweiten Halbzeit war Bochum dominanter, doch Münster schoss zuerst das Tor, bei dem Linienrichter allerdings eine Abseitsposition erkannte. Nur eine Minuten später dann die Führung für Bochum: Adam Tolba spielte im Strafraum einen Pass von rechts in die Mitte. Dort stand Leon Tasov frei und schoss zur 2:1-Führung für den VfL ein. Kurz vor Abpfiff wurde es nochmal hitzig. Tasov lief frei auf das Tor zu und wurde vom herauseilenden SCP-Keeper Matthias Bräuer außerhalb des Strafraums abgeräumt, der für die Aktion die Rote Karte sah. Wenige Minuten später war Schluss und die Bochumer A-Junioren feierten ihren zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel.

VFL-Trainer Heiko Butscher zeigte sich vor allem mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden: „Ich glaube, dass es insgesamt ein verdienter Sieg war. Ich war in der ersten Halbzeit vom Einsatz und der Laufbereitschaft her nicht ganz zufrieden. Wir hatten sehr viele gute Ansätze, waren dann aber in vielen Situationen zu schläfrig. Die zweite Halbzeit lief dann so, wie wir es uns vorstellen. Wir hatten eine gute Restverteidigung, einen guten Zugriff, viel Ballkontrolle und haben uns viele Chancen rausgespielt.“

Sein Gegenüber Tobias Harink erkannte die kämpferische Leistung seiner Mannschaft an: „Wir haben heute gegen eine Top-Mannschaft sehr viel richtig gemacht. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und wurden dann kalt erwischt. Wir haben insgesamt gut verteidigt und dann vorne auch ein paar Mal Pech gehabt, als wir aus guten Chancen zu wenig gemacht haben. Nach dem 2:1 haben wir nochmal alles versucht und hatten auch ein, zwei gute Dinger. Am Ende ist es sehr unglücklich gelaufen. Aber nächste Woche geht es weiter, da sind dann die ersten drei Punkte drin.“