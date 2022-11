Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hatte vor wenigen Jahren mit Alexander Isak ein großes Stürmertalent in den eigenen Reihen. Mittlerweile spielt er in England.

Die Fans von Rot-Weiss Essen haben keine gute Erinnerung an Alexander Isak. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund spielte am zwölften Spieltag der Regionalliga-Saison 2018/19 für die U23 im Heimspiel gegen RWE und schnürte in den ersten 28 Minuten einen Hattrick. Die Partie endete 5:0 für den BVB II und nach der Partie gab es große Diskussionen, weil die Dortmunder mit Isak, Shinji Kagawa, der alle fünf Treffer vorlegte, und Sebastian Rode drei Spieler aus der Profimannschaft einsetzten.

Der 1,92-Meter große Isak wechselte 2017 als 17-jähriges Top-Talent von seinem schwedischen Jugendverein AIK Solna zum BVB. Bei der Borussia blieb ihm allerdings der große Durchbruch verwehrt. Er absolvierte nur 13 Pflichtspiele für die Profis und wurde im Januar 2019 an den damaligen niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg verliehen. Auch nach seiner Rückkehr in den Ruhrpott wurde er beim achtfachen Deutschen Meister nicht berücksichtigt, weshalb sich die Vereinsführung dazu entschied, den technisch und physisch starken Stürmer für 15 Millionen Euro an Real Sociedad nach Spanien zu verkaufen.

Bei dem Klub aus dem Baskenland konnte Isak sein ganzes Potenzial ausschöpfen und war in 131 Partien an 52 Treffern (44 Tore, acht Vorlagen) direkt beteiligt. Seine starken Leistungen machten andere Vereine aufmerksam und im August 2022 wurde der Schwede dann für eine unglaubliche Ablösesumme von 70 Millionen Euro an den Premier League-Klub Newcastle United verkauft.

Dort erwischte der 23-Jährige einen Traumstart und erzielte in seiner ersten Partie direkt sein Premierentor beim FC Liverpool an der legendären Anfield Road. Auch in seinem dritten Einsatz traf er und verwandelte gegen den AFC Bournemouth den Elfmeter zum 1:1-Endstand. Drei Spiele, zwei Tore – Isak brauchte in der Premier League keine Anlaufzeit.

Er wird noch etwa fünf bis sechs Wochen pausieren müssen, also wird er nicht vor der WM-Pause zurück sein. Wir hoffen, dass er wieder trainieren kann, wenn wir unsere zweite Vorbereitung beginnen nach der Weltmeisterschaft. Eddie Howe.

Dann folgte allerdings der Schock: Schwedens Nationalstürmer (37 Länderspiele, neun Tore) zog sich bei der Länderspielreise eine schwerwiegende Oberschenkelverletzung zu und fällt seit Anfang Oktober aus. Vor dem 4:0-Erfolg gegen Aston Villa am vergangenen Spieltag sprach Trainer Eddie Howe über die Verletzung seines Stürmerstars: "Unsere Ärzte sind zufrieden mit seiner aktuellen Situation, aber es ist eine längerfristige Verletzung. Er wird noch etwa fünf bis sechs Wochen pausieren müssen, also wird er nicht vor der WM-Pause zurück sein. Wir hoffen, dass er wieder trainieren kann, wenn wir unsere zweite Vorbereitung beginnen nach der Weltmeisterschaft."

Es ist für alle Newcastle-Fans zwar enttäuschend zu wissen, dass Isak definitiv nicht vor der Weltmeisterschaft spielen wird, aber es gibt Hoffnung, dass er Ende Dezember sein Comeback feiern könnte. Seine Mannschaft zeigte sich zuletzt auch ohne den wertvollsten Spieler des Kaders in einer starken Verfassung und rangiert aktuell mit 24 Punkten nach 13 Partien auf dem vierten Tabellenplatz.